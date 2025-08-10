Báo Nhật: Nữ thực tập sinh người Việt bị bắt khẩn cấp vì nghi dùng dao tấn công đồng nghiệp

Phạm Trang, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 13:16 10/08/2025
Một nữ thực tập sinh người Việt tại tỉnh Fukushima (Nhật Bản) bị cáo buộc dùng dao tấn công đồng nghiệp nữ trong khu nhà ở tập thể.

Tối 9/8, tại làng Izumizaki, tỉnh Fukushima (Nhật Bản), một phụ nữ quốc tịch Việt Nam đã bị bắt khẩn cấp vì nghi ngờ dùng dao tấn công đồng nghiệp nữ với ý định sát hại.

Nghi phạm bị bắt là người phụ nữ họ N. (37 tuổi), thực tập sinh kỹ năng đang sinh sống tại làng Izumizaki. Theo cảnh sát, vào khoảng hơn 23 giờ 30 phút ngày 9/8, tại khu nhà ở tập thể của công ty, N. bị nghi đã dùng dao cứa vào mặt một đồng nghiệp nữ khoảng 30 tuổi với mục đích giết người.

Ảnh minh hoạ

Sau vụ việc, một người quen của nạn nhân đã gọi điện yêu cầu xe cứu thương. Khi được đưa đi cấp cứu, nạn nhân vẫn tỉnh táo và không nguy hiểm đến tính mạng.

Trong quá trình thẩm vấn, N. khai rằng “không có ý định giết người” và phủ nhận phần nào cáo buộc. Hiện cảnh sát đang tiếp tục điều tra chi tiết diễn biến vụ việc.

Nguồn: TBS News

