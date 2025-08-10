Kính viễn vọng không gian Hubble chụp hình rõ nhất về sao chổi liên sao 3I/ATLAS

Hình ảnh do NASA và Cơ quan Vũ trụ châu Âu cung cấp, chụp sao chổi liên sao 3I-Atlas ngày 21/7/2025 khi cách Trái Đất 446 triệu km (Ảnh: NASA/ESA qua AP)

Kính viễn vọng Hubble của NASA và Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) đã chụp được khoảnh khắc sao chổi 3I/ATLAS, với vỏ bụi hình giọt nước bao quanh lõi băng và dấu vết chiếc đuôi bụi đặc trưng. Hình ảnh được ghi lại khi vật thể này cách Trái Đất 277 triệu dặm (446 triệu km), đang lao đi với vận tốc khoảng 130.000 dặm/giờ (209.000 km/h).

3I/ATLAS được phát hiện ngày 1/7 bởi một kính viễn vọng đặt tại Chile và không gây nguy hiểm cho Trái Đất. Các quan sát mới cho thấy lõi băng của nó có đường kính tối đa 5,6 km, thậm chí có thể chỉ khoảng 305 m. Đây là vật thể liên sao nhanh nhất từng được ghi nhận trong hệ Mặt Trời, có khả năng đã lang thang trong không gian liên sao hàng tỷ năm trước khi tình cờ đi vào khu vực của chúng ta.

Các nhà thiên văn thuộc Cơ quan Vũ trụ châu Âu quan sát sao chổi liên sao 3I-Atlas đầu tháng 7 (Video: ESA/Las Cumbres Observatory)

Ngoài Hubble, nhiều kính viễn vọng khác như James Webb, TESS, Swift và đài quan sát Keck ở Hawaii đang được huy động để phân tích thành phần hóa học của sao chổi. 3I/ATLAS dự kiến sẽ còn được nhìn thấy từ các kính thiên văn mặt đất đến hết tháng 9, trước khi biến mất phía sau Mặt Trời và xuất hiện trở lại vào đầu tháng 12.

Theo các nhà khoa học, việc phát hiện 3I/ATLAS mang lại cơ hội quý giá để nghiên cứu các vật thể liên sao. Đài quan sát Vera C. Rubin, với khả năng quét toàn bộ bầu trời 3 đêm một lần, có thể phát hiện từ 5 - 50 vật thể liên sao trong thập kỷ tới, giúp giới thiên văn hiểu rõ hơn về nguồn gốc và sự đa dạng của “những du khách vũ trụ” này.