Đi cứu hộ nhưng lại tìm thấy 1 chiếc xe khác, nhìn vào bên trong khiến tất cả đều giật mình

Một vụ việc đáng sợ vừa được phát hiện tại Thái Lan cho thấy rủi ro của việc lái xe qua những nơi hẻo lánh. Nếu không may xảy ra chuyện, bạn có thể sẽ không được ai phát hiện và giúp đỡ.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc mới xảy ra hôm thứ Tư, 6/8 vừa qua tại một khe núi tỉnh Phitsanulok, miền Bắc Thái Lan, khi các nhân viên cứu hộ đang giải cứu một tài xế xe tải bị tai nạn tại cùng địa điểm.

Đội cứu hộ đang kéo chiếc xe tải gặp nạn từ dưới khe núi lên...

Được biết, một tài xế đang điều khiển một chiếc xe tải chở gỗ bạch đàn ở huyện Chat Trakan, tỉnh Phitsanulok vào khoảng 3 giờ chiều thứ Tư thì gặp tai nạn. Tài xế được cho là đã mất lái khi đang đến khúc cua của đường Pong Kae–Chat Trakan, khiến chiếc xe lao xuống khe núi, nằm sâu khoảng 50 mét dưới lòng đường.

... thì bất ngờ phát hiện 1 chiếc ô tô khác cũng bị rơi xuống địa điểm gần đó.

Đội cứu hộ của Quỹ Phitsanulok đã nhanh chóng đến hiện trường để hỗ trợ tài xế bị thương và kéo chiếc xe tải bị hư hỏng lên trên. Tuy nhiên, điều không ngờ nhất trong quá trình cứu hộ đã xảy ra khi họ bất ngờ phát hiện một chiếc xe ô tô khác bị lật cách hiện trường vụ tai nạn gần đó khoảng 20 mét. Từ tình trạng của nó, có thể thấy chiếc xe đã gặp nạn từ cách đây khá lâu.

Chiếc xe MG trước khi gặp nạn.

Chiếc xe MG thuộc dòng xe hatchback đã bị phá hủy hoàn toàn và bị cây leo và thảm thực vật bao phủ. Khi kiểm tra kỹ hơn, đội cứu hộ đã giật mình khi phát hiện một bộ xương người bên trong cabin.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ liên quan đến vụ tai nạn xe tải, họ đã tiếp tục đưa chiếc hatchback lên trên để các sĩ quan từ Đồn Cảnh sát Chat Trakan có thể tiến hành điều tra thêm.

Cảnh sát tin rằng chiếc hatchback đã rơi xuống khe núi và bốc cháy, khiến tài xế hoặc người ngồi trên xe thời điểm đó thiệt mạng. Xét theo tình trạng của chiếc xe, vụ tai nạn được cho là đã xảy ra khoảng vài năm.

Các sĩ quan hiện đang kiểm tra số nhận dạng xe để truy tìm chủ sở hữu và xác định danh tính của bộ hài cốt. Họ cũng sẽ điều tra xem vụ việc là do tai nạn hay là kết quả của hành vi phạm tội. Theo cảnh sát, khu vực này thường xuyên xảy ra tai nạn do khúc cua nguy hiểm trên đường.

Ratchanok Pongdee - người đã thuê chiếc MG đen gặp nạn.

MGR Online sau đó đưa tin chiếc xe được đăng ký cho Niroj Champamoon, 38 tuổi, một cư dân Bangkok. Niroj khai với cảnh sát rằng anh ta điều hành một dịch vụ cho thuê xe và cho một phụ nữ tên là Ratchanok Pongdee thuê chiếc xe MG hatchback màu đen.

Ratchanok dự kiến trả xe lúc 10 giờ sáng ngày 29 tháng 6 năm 2023, nhưng đã không làm như vậy. Niroj đã theo dõi GPS của xe và phát hiện tín hiệu đã biến mất gần vị trí phát hiện xác xe. Niroj cho biết anh đã nộp đơn khiếu nại lên Đồn Cảnh sát Saimai ở Bangkok vào năm 2023, nhưng không nhận được thông tin cập nhật nào. Hiện anh dự định đến Phitsanulok để kiểm tra xác xe và tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với chiếc xe của anh và người thuê xe.