Đêm nay, Việt Nam đón 100 ngôi sao băng rơi mỗi giờ

Mưa sao băng Perseids đã hoạt động trên bầu trời Trái Đất từ ngày 17-7, "nặng hạt" dần và dự kiến sẽ tuôn ra đến 100 ngôi sao băng mỗi giờ trong giai đoạn cực đại đêm 12, rạng sáng 13-8.

Sau đêm cực đại, số sao băng sẽ thưa dần trong các đêm tiếp theo và hoàn toàn biến mất sau ngày 24-8 - theo Time and Date.

Mưa sao băng Perseids - Ảnh: BẢO TÀNG LỊCH SỬ TỰ NHIÊN MỸ

Mưa sao băng Perseids có nguồn gốc từ sao chổi 109P/Swift-Tuttle, một vật thể quay quanh Mặt Trời với chu kỳ 133 năm.

Cũng giống như nhiều sao chổi khác, 109P/Swift-Tuttle để lại một chiếc đuôi đá bụi dài trên đường đi. Mỗi năm, Trái Đất lại đi ngang chiếc đuôi này vào tháng 7-8, khiến các mảnh vỡ này lao vào bầu khí quyển hành tinh, bốc cháy thành sao băng.

Tuy nhiên, người ta thường đặt tên mưa sao băng dựa trên nơi mà các ngôi sao băng phát ra trên bầu trời.

Perseids được đặt theo chòm sao Anh Tiên (Perseus). Vì vậy, để ngắm các ngôi sao băng, bạn hãy tìm kiếm chòm sao mang hình dạng chàng dũng sĩ trong thần thoại Hy Lạp này.

Vị trí các ngôi sao băng Perseids tuôn ra được đánh dấu bằng dấu cộng màu vàng trên bản đồ bầu trời, ngay phía trên hình chàng dũng sĩ do chòm sao Anh Tiên tạo ra - Ảnh: SKY AND TELESCOPE

Mưa sao băng Perseids cũng là cơn mưa sao băng rực rỡ thứ nhì trong năm, chỉ thua Geminids.

Geminids tạo ra tận 150 ngôi sao băng mỗi giờ trong giai đoạn cực đại vào giữa tháng 12. Trong khi đó, các trận mưa sao băng khác đa phần tạo ra khoảng 5-20 ngôi sao băng mỗi giờ trong đêm cực đại.

Để ngắm Perseids rõ ràng, bạn nên chọn một vùng có tầm nhìn trống trải, ví dụ sân thượng nhà mình. Hãy để mắt làm quen với bóng tối 15-20 phút để quan sát sao băng rõ hơn.

Theo Live Science, có một trở ngại trong đêm cực đại Perseids: Trăng tháng 8 vừa tròn vài ngày trước và đến nay vẫn còn khá sáng, đủ để làm mờ bớt những ngôi sao băng.

Tuy vậy, với một trận mưa sao băng lớn như Perseids, quan sát nó vẫn không phải là điều bất khả thi. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể ngắm Perseids trong những ngày tiếp theo, khi trời tối hơn.