Tỷ lệ bỏ học cao ngất ngưởng của những đứa trẻ Gangnam được mệnh danh “sang chảnh” nhất Hàn Quốc: Lý do gây sốc

Năm ngoái, Gangnam, Seocho và Songpa, được mệnh danh là “3 quận Gangnam” của Seoul và là nơi có các khu vực trường học cạnh tranh nhất Hàn Quốc, đã ghi nhận tỷ lệ bỏ học cao nhất trong số các trường trung học phổ thông của thủ đô.

Theo số liệu thống kê về tỷ lệ bỏ học theo khu vực do Viện Phát triển Giáo dục Hàn Quốc công bố vào ngày 10/8, cả quận Gangnam và Seocho đều có tỷ lệ bỏ học là 2,7% vào năm 2024, nghĩa là cứ 100 học sinh thì có 2 đến 3 em bỏ học trước khi tốt nghiệp. Quận Songpa xếp sau với 2,1%.

Những con số này đã tăng đều đặn trong vài năm qua. Tại Gangnam, tỷ lệ này tăng từ 1,4% vào năm 2021 lên 1,9% vào năm 2022, 2,2% vào năm 2023 và 2,7% vào năm ngoái.

Seocho chứng kiến một bước nhảy vọt từ 1,3% vào năm 2021 lên 2,4% vào năm 2022, sau đó giảm xuống 1,8% vào năm 2023, rồi lại tăng vọt lên 2,7% vào năm 2024. Songpa đã duy trì ở mức 1% trong hai năm trước đó, sau đó vượt qua mốc 2% vào năm 2023.

“Tất tay” vào Suneung

Các chuyên gia cho rằng lý do chính là học sinh ở các khu vực này phải đối mặt với một cuộc chiến cực kỳ khó khăn để giành được điểm số cao nhất. Cạnh tranh vô cùng khốc liệt, và đạt điểm trung bình hạng nhất là điều cực kỳ khó. Chỉ một sai lầm nhỏ trong bài kiểm tra giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng có thể khiến việc khôi phục thứ hạng gần như không thể.

Thay vì ở lại trường và chấp nhận rủi ro bị điểm thấp, một số học sinh chọn cách rút lui sớm, tham gia kỳ thi trình độ quốc gia (tương đương bằng tốt nghiệp trung học phổ thông) và tập trung hoàn toàn vào việc chuẩn bị cho Suneung - kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia mà học sinh chỉ có thể tham gia một lần một năm.

Ảnh minh họa

"Hồi cấp hai, tôi đứng top đầu, nhưng sau các bài thi cấp ba đầu tiên, tôi đã rơi xuống hạng ba," một học sinh họ Kim, học sinh năm hai ở Gangnam, người đã bỏ học vào tháng Ba, cho biết.

"Ở đây, ngay cả một sai lầm nhỏ trong bài thi cũng có thể hủy hoại cơ hội vào đại học của bạn. Với tôi, việc chỉ tập trung vào Suneung có ý nghĩa hơn."

Phụ huynh cũng đồng tình với quan điểm đó. "Chúng tôi không muốn con trai mình bỏ học, nhưng ở lại có nghĩa là điểm số sẽ kéo con đi xuống trong kỳ tuyển sinh," Lee, mẹ của Kim, chia sẻ. "Bằng cách này, con có thể học mà không bị phân tâm bởi các hoạt động của trường hoặc điểm số không phản ánh đúng tiềm năng thực sự của con."

Chiến lược này dường như đang được ưa chuộng. Trong số các sinh viên năm nhất năm nay tại Đại học Quốc gia Seoul, Đại học Korea và Đại học Yonsei - những trường danh tiếng nhất cả nước - có 259 sinh viên đã đỗ kỳ thi trình độ, tăng 37% so với năm ngoái và là con số cao nhất trong 8 năm.

Xu hướng này có thể tăng tốc dưới hệ thống xếp loại năm bậc được giới thiệu cho học sinh lớp 10 năm nay, thay thế cho thang điểm chín bậc trước đó. Hệ thống mới làm giảm đáng kể sự khác biệt giữa các học sinh có thành tích cao, khiến các ứng viên xuất sắc khó nổi bật hơn.

"Trong hệ thống năm bậc, nếu bạn không nằm trong top 10%, bạn sẽ ngay lập tức rơi vào khoảng 11-34%, tức là bậc thứ hai," ông Im Seong-ho, người đứng đầu Học viện Jongro, nói. "Những học sinh không đạt được điểm loại nhất trong học kỳ đầu tiên hiện đang nghiêm túc cân nhắc việc có nên bỏ học hay không."

Một số học viện tư nhân đã thích ứng với nhu cầu này, cung cấp các "khóa học trọn gói" kết hợp việc ôn luyện Suneung với việc ôn thi trình độ.

Nhiều học sinh Gangnam bỏ học cấp 3 để tập trung ôn thi đại học (Ảnh minh họa)

Thêm một năm học cấp ba không chính thức

Đối với nhiều học sinh ở Gangnam và các khu vực cạnh tranh khác, chương trình học ba năm cấp ba không còn được coi là đủ để đảm bảo một suất vào đại học hàng đầu. Một số lượng ngày càng tăng dự kiến sẽ dành "năm thứ tư" sau khi tốt nghiệp tại các học viện tư nhân chuyên sâu, chỉ dành riêng cho việc ôn luyện Suneung.

Năm học thêm này, thường được coi là một phần của kế hoạch học tập ngay từ đầu, đi kèm với một cái giá đắt đỏ. Các chương trình Suneung chuyên sâu kéo dài một năm tại các học viện này có thể tốn tới 50 triệu won (gần 1 tỷ đồng) cho học phí, ăn ở và các chi phí liên quan.

Trong khi một số phụ huynh coi đó là một khoản đầu tư cần thiết cho tương lai của con mình, các nhà phê bình cảnh báo rằng môi trường áp lực cao, cả ở trường học lẫn thị trường giáo dục tư nhân, đang khiến nhiều học sinh phải từ bỏ hoàn toàn chương trình học tiêu chuẩn, cũng như việc học hỏi các kỹ năng xã hội và phát triển thành một thành viên của xã hội.

Nguồn: The Korea Herald