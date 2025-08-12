Đang lái xe, người phụ nữ nổi da gà khi phát hiện thứ đáng sợ giữa đêm





Một người dân sống ở tỉnh Samut Prakan, Thái Lan phát hiện con trăn ngủ dưới nắp capo ô tô trong động cơ.

Ban đầu, chủ xe lái xe thấy có tiếng động lạ nên xuống xe kiểm tra thì thấy một con trăn đã đang ngủ bên trong động cơ ô tô.

Thấy con trăn ẩn náu trong xe chủ xe không khỏi sợ hãi. Liền gọi nhiều người đến giúp đỡ.

Đoạn clip ghi chia sẻ trên Newsflare thu hút sự chú ý của nhiều người.

Loài trăn, rắn thường tìm kiếm những chỗ ẩn nấp kín đáo trong xe hơi và có thể ở đó trong nhiều ngày. Tuy nhiên, trong trường hợp này, con rắn đã tự di chuyển ra phía sau xe, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bắt giữ.