Đang lái xe, người phụ nữ nổi da gà khi phát hiện thứ đáng sợ giữa đêm

Một người dân sống ở tỉnh Samut Prakan, Thái Lan phát hiện con trăn ngủ dưới nắp capo ô tô trong động cơ.
Ban đầu, chủ xe lái xe thấy có tiếng động lạ nên xuống xe kiểm tra thì thấy một con trăn đã đang ngủ bên trong động cơ ô tô.
Thấy con trăn ẩn náu trong xe chủ xe không khỏi sợ hãi. Liền gọi nhiều người đến giúp đỡ.
Đoạn clip ghi chia sẻ trên Newsflare thu hút sự chú ý của nhiều người.
Loài trăn, rắn thường tìm kiếm những chỗ ẩn nấp kín đáo trong xe hơi và có thể ở đó trong nhiều ngày. Tuy nhiên, trong trường hợp này, con rắn đã tự di chuyển ra phía sau xe, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bắt giữ.
Cách phòng ngừa rắn cắn
- Cảnh giác với rắn sau các cơn mưa, lũ lụt, mùa thu hoạch và ban đêm.
- Không đến gần nơi đống gạch vụn, đống rác, tổ mối, nơi nuôi các động vật.
- Không nằm ngủ trực tiếp trên nền đất. Nên quan sát kỹ nơi ngồi hay nằm nghỉ.
- Đêm tối nên đi ủng, giày cao cổ, mặc quần dài và dùng đèn.
- Đội mũ rộng vành nếu đi trong rừng, khu vực nhiều cây cỏ.
- Khi bắt rắn nên dùng gậy có móc nâng rắn lên rồi nắm nhẹ thân rắn, không để miệng rắn tiếp xúc với cơ thể.
- Để phòng rắn cắn chúng ta cần thường xuyên kiểm tra nhà ở xem có rắn không. Tránh xây kiểu nhà tạo điều kiện cho rắn ở như lợp nhà mái tranh, tường xây bằng rơm, bùn với nhiều hốc, nền nhà nhiều vết nứt…).
- Không trêu chọc, sờ vào miệng rắn, kể cả rắn chết hay đầu rắn đã cắt rời.