Nghe thấy tiếng động "lạ", người đàn ông bủn rủn khi thấy cảnh tượng đáng sợ trong nhà

Vừa qua, một người dân ở Trung Quốc đã ghi lại cảnh tượng gây sốc khi tổ ong bắp cày khổng lồ dài gần một mét treo lơ lửng trên trần nhà mình. Đoạn video cho thấy tổ ong có hình trụ lớn, bề mặt xám nâu đặc trưng, với hàng nghìn con ong bắp cày đang bay ra bay vào liên tục.

Mặc dù nghe thấy tiếng vo ve lạ trên trần từ vài ngày trước nhưng chủ nhà không để ý. Ban đầu, anh nghĩ chỉ là vài con côn trùng trú ngụ. Chỉ vài ngày sau khi mở trần để kiểm tra, anh không khỏi sững sờ khi thấy toàn bộ một góc nhà "mọc" tổ ong khổng lồ.

Tổ ong bắp cày khổng lồ dài gần 1 mét treo trên trần nhà ở Quảng Tây.

Chủ nhà chia sẻ đây là lần đầu tiên chứng kiến tổ ong bắp cày lớn đến vậy. Quá sợ hãi anh liền gọi đội cứu hộ địa phương đến ứng cứu.

Đoạn clip chia sẻ trên mang xã hội thu hút sự chú ý của nhiều người.

Một số cư dân mạng bày tỏ kinh ngạc và cảnh báo nhau giữ khoảng cách an toàn với các tổ ong lớn. Các chuyên gia cũng khuyến nghị người dân không tự ý phá tổ mà nên tìm đến dịch vụ diệt ong chuyên nghiệp để đảm bảo an toàn.