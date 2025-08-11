Một tỷ phú tự sát, lao đầu vào tàu hỏa vì liên quan đến vụ án lừa đảo 15 tỷ USD, người từng giàu nhất thế giới có liên quan

Vụ tự sát của cố vấn tài chính kỳ cựu Eric Freymond tại một thị trấn nhỏ của Thụy Sĩ đã mở ra một chương bi thảm mới, hé lộ những góc khuất trong thế giới tài chính xa hoa và hé mở một trong những bí ẩn lớn nhất của ngành hàng xa xỉ thế kỷ 21: sự biến mất bí ẩn của khối cổ phiếu Hermès trị giá 15 tỷ USD liên quan đến vụ thâu tóm của LVMH.

Xin được nhắc rằng Bernard Arnault, ông chủ LVMH và từng là người giàu nhất thế giới, nay chỉ đứng thứ 9 với 153 tỷ USD tài sản, đã từng có tham vọng thâu tóm Hermès nhưng bất thành.

Cái chết của Freymond không chỉ là một bi kịch cá nhân mà còn là đỉnh điểm của một cuộc chiến pháp lý kéo dài, giữa ông và thân chủ cũ, Nicolas Puech, người thừa kế đời thứ năm của đế chế Hermès. Vụ việc này không chỉ là câu chuyện về một vụ lừa đảo tài chính mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về sự mong manh của niềm tin, lòng trung thành và những cám dỗ mà tiền bạc mang lại.

Bernard Arnault

Số tiền mất tích

Nicolas Puech, ở tuổi 82, đã sống một cuộc đời lặng lẽ nhưng quyền lực, là một trong những cổ đông cá nhân lớn nhất của Hermès. Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu thay đổi vào năm 2022, khi ông phát hiện ra rằng 6 triệu cổ phiếu Hermès mà ông tin rằng vẫn nằm trong tài khoản của mình đã biến mất không dấu vết. Số tiền từ việc bán cổ phiếu này cũng không còn.

Tỷ phú Puech ngay lập tức đệ đơn kiện Freymond, người đã là cố vấn tài chính cho ông suốt 25 năm, cáo buộc ông tội "gian lận quy mô lớn." Dù vậy trong suốt thời gian đó, cố vấn Freymond luôn phủ nhận mọi cáo buộc, khẳng định ông không hề quản lý số cổ phiếu thừa kế của Puech và cho rằng chính Puech đã tự giấu chúng.

Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi một cách đột ngột. Chỉ vài tuần trước khi chết, trong một buổi thẩm vấn kéo dài ba ngày với các điều tra viên Pháp, Freymond đã có một lời khai chấn động.

Trái ngược hoàn toàn với những tuyên bố trước đó, ông đã thừa nhận một phần lớn cổ phiếu của Puech đã được bán cho LVMH, đối thủ lớn của Hermès, trong một cuộc thâu tóm bí mật diễn ra hơn một thập kỷ trước.

Điều gây sốc hơn cả, Freymond tuyên bố rằng Puech không chỉ biết mà còn hoàn toàn đồng ý với thương vụ này. Ông còn đưa ra bằng chứng là các tài liệu có chữ ký của Puech để chứng minh rằng Puech đã gặp gỡ chủ tịch LVMH, Bernard Arnault, nhiều lần và muốn tham gia vào một thực thể kinh doanh sáp nhập trong tương lai.

Freymond cho biết: "LVMH là người mua, và ông Puech đã được thông báo đầy đủ."

Lời khai này, nếu là sự thật, sẽ thay đổi hoàn toàn cục diện vụ án, biến Puech từ nạn nhân thành đồng phạm. Vụ án nhanh chóng biến từ một tranh chấp gia đình thành một câu chuyện về niềm tin, chuyển nhượng cổ phần phức tạp giữa các nhóm quyền lực trong ngành hàng xa xỉ.

Trước khi chết, Freymond phải đối mặt với áp lực pháp lý khủng khiếp. Không chỉ bị Puech kiện, ông còn dính líu đến các vụ án khác, trong đó có một vụ kiện từ gia đình một triệu phú Pháp. Tài sản của ông, bao gồm cả ngôi nhà ở Saanen, đã bị phong tỏa. Trong cuộc thẩm vấn cuối cùng, Freymond đã bị buộc tội sơ bộ, phải nộp tiền bảo lãnh hàng triệu Euro.

Cuộc sống của ông bị đảo lộn hoàn toàn. Theo lời các luật sư, ông "đã bị nghi ngờ, phản bội và chìm trong một thế giới không khoan nhượng." Cái chết của Freymond không chỉ làm câm lặng một nhân chứng quan trọng mà còn để lại nhiều câu hỏi không lời đáp.

Nicolas Puech

Eric Freymond

Đâu là sự thật?

Vào sáng 23/7/2025, Éric Freymond chết sau khi bị tàu hỏa tông ở Saanen (gần Gstaad). Cái chết được cảnh sát địa phương xếp là tự sát giữa lúc ông đang chịu sức ép pháp lý dữ dội.

Hai phiên bản đối nghịch giữa Puech và Freymond là trung tâm của vụ việc. Freymond nộp nhiều tài liệu mang chữ ký được cho là của Puech và khẳng định Puech từng gặp Bernard Arnault và chủ động tham gia các cuộc thảo luận liên quan tới LVMH — điều nếu đúng sẽ biến đây thành một thỏa thuận phức tạp, không đơn thuần là "biển thủ".

Phía Puech thì nói ông thường chỉ ký theo hướng dẫn, không hiểu hết các cấu trúc pháp lý/tài khoản phức tạp đặt dưới tên ông, và khẳng định không có ý bán cổ phần thừa kế. Việc phân loại tính hợp lệ của chữ ký, mục đích pháp lý của từng chuyển khoản, và dòng tiền thực tế là điểm then chốt mà các tòa án cần làm sáng tỏ.

Thân chủ Puech, qua các luật sư của mình, khẳng định ông đã ký vào mọi tài liệu mà Freymond đưa cho vì ông hoàn toàn tin tưởng người cố vấn của mình. Một cuộc kiểm toán độc lập đã chỉ ra rằng phần lớn tài sản của Puech đã "bốc hơi," trong khi Freymond đã nhận hàng chục triệu Euro.

Xin được nhắc rằng LVMH dưới thời Bernard Arnault đã tăng dần cổ phần Hermès trong giai đoạn 2001–2013, gây một cuộc khủng hoảng công khai khi mối quan hệ giữa hai bên căng thẳng.

Nếu một phần cổ phần thừa kế của Puech thực sự đã đi vào quỹ/chiến lược mua của LVMH (hoặc các vehicle liên quan), điều này làm dấy lên câu hỏi về cơ chế giao dịch (equity swaps, vehicles như Dilico, vai trò ngân hàng trung gian) và liệu các thỏa thuận đó có tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ minh bạch với chủ sở hữu cuối cùng hay không.

Sự phức tạp kỹ thuật của các giao dịch tài chính cấp cao dễ tạo kẽ hở để diễn giải khác nhau — và đó là điều tòa đang phải làm rõ.

Vụ việc này phơi bày một mô típ thường gặp với giới siêu giàu: người quản lý có quyền tiếp cận, xử lý và kiểm soát thông tin nhiều hơn chủ tài sản — đặc biệt khi chủ tài sản sống kín đáo, tin tưởng và ít can thiệp.

Theo báo cáo, thân chủ Puech sống tách biệt, có đời sống xã hội đặc thù và không quản lý trực tiếp toàn bộ danh mục. Sự cô lập, cộng thêm uy tín lâu năm của một cố vấn, tạo ra môi trường dễ bị lợi dụng — hoặc dễ bị hiểu sai.

Tuy nhiên, với cái chết của Freymond, sự thật cuối cùng về số cổ phiếu đã đi đâu, và liệu Puech có thực sự bị lừa dối hay đã tham gia vào một kế hoạch phức tạp, có thể sẽ mãi mãi bị chôn vùi. Vụ án này không chỉ làm rung chuyển giới tài chính mà còn là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng, đằng sau những khối tài sản khổng lồ và vẻ hào nhoáng, luôn ẩn chứa những câu chuyện đầy kịch tính về lòng tham, sự phản bội và cái giá của niềm tin.

*Nguồn: WSJ, Fortune, BI