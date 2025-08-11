Vì sao Mark Zuckerberg bị hàng xóm ghét?

“Không khu phố nào muốn bị chiếm đóng,” Michael Kieschnick, cư dân ở Crescent Park - một khu phố được bao quanh ba mặt bởi các bất động sản thuộc sở hữu của Zuckerberg - nói với The New York Times hôm 10/8. “Nhưng đó chính xác là những gì đã xảy ra. Họ đã chiếm lĩnh khu phố của chúng tôi.”

Trong nhiều thập kỷ, Crescent Park là biểu tượng của giấc mơ California: những ngôi nhà duyên dáng kiểu Craftsman xen lẫn nhà gỗ nhỏ nơi các bác sĩ, luật sư, giám đốc và giáo sư Đại học Stanford sống chan hòa và cùng nhau tổ chức các bữa tiệc khu phố đông vui mỗi năm.

Nhưng từ khi Zuckerberg cùng vợ Priscilla Chan và ba con gái dọn đến, hai con phố Edgewood Drive và Hamilton Avenue như biến thành một “bàn cờ tỷ phú”. Chỉ trong 14 năm, nhà sáng lập Facebook đã chi hơn 110 triệu đô la Mỹ (khoảng gần 2.900 tỷ VNĐ) để mua ít nhất 11 căn nhà bằng cách trả giá gấp ba lần giá thị trường. Sau đó vị tỷ phú này hợp nhất năm căn thành một khu phức hợp kín cổng cao tường gồm nhà chính, nhà khách, một khu vườn sang trọng, sân bóng chày, hồ bơi lớn với một bức tượng phu nhân Zuckerberg, bà Priscilla Chan, cao 2 mét đặt ở giữa.

CEO Meta đặt tượng vợ mình trong nhà (Nguồn: Mark Zuckerberg/Instagram)

Một tòa nhà khác đang được sử dụng làm trường tư thục tư nhân, dù tờ New York Times cho biết điều này vi phạm quy định của thành phố. “Ông ấy đã tìm ra những kẽ hở trong luật địa phương,” Greer Stone, thành viên hội đồng thành phố, nói. “Chúng ta không nên trở thành một thành phố dát vàng, khép kín trên một ngọn đồi, nơi người dân còn chẳng biết mặt hàng xóm của mình là ai.”

Cánh cổng kiên cố ngăn cách cuộc sống của vị tỷ phú với hàng xóm xung quanh (Nguồn: Loren Elliott/The New York Times)

Bên dưới khu phức hợp, CEO của Meta có vẻ là đã xây dựng các “tầng hầm” mà những người hàng xóm gọi vui là “boongke”. Việc xây dựng kéo dài hơn 8 năm khiến đường phố thường xuyên chật cứng máy móc và những tiếng ồn lớn. Khu phố đi qua nhà của vị tỷ phú bị chặn, và đôi khi đường phố bị tắc nghẽn trong nhiều ngày.

Khu phố thường xuyên bị tắc (Nguồn: Loren Elliott/The New York Times)

Song song đó, mức độ giám sát cũng được siết chặt: camera từ nhà Zuckerberg có thể quét sang cả nhà hàng xóm, trong khi đội bảo vệ tư nhân ngồi trong xe chuyên dụng theo dõi người qua lại và thậm chí chặn hỏi khách bộ hành đang đi trên vỉa hè công cộng.

Camera nhà Zuckerberg có thể theo dõi nhà hàng xóm (Nguồn: Loren Elliott/The New York Times)

“Các tỷ phú ở đâu cũng quen với việc tự đặt ra luật chơi và Zuckerberg không phải ngoại lệ. Khác chăng là gia đình họ lại là hàng xóm của chúng tôi,” Kieschnick bức xúc. “Khó hiểu là thành phố lại buông lỏng như thế.”

Trước phản ứng của cộng đồng, gia đình Zuckerberg đã từng nhượng bộ bằng cách để nhân viên bảo vệ chuyển sang dùng xe điện để giảm tiếng ồn. Có lần, khi tiếng ồn từ khu nhà Zuckerberg vượt quá sức chịu đựng của hàng xóm, vị tỷ phú và vợ đã gửi quà gồm rượu vang sủi, bánh rán Krispy Kreme và cả tai nghe chống ồn cho hàng xóm.

Nguồn: New York Times, The Daily Beast