Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trong bếp, cụ bà 74 tuổi sợ hãi đến mất ngủ

Sáng 10/8/2025, lực lượng chức năng xã Poh Teck Tung, huyện Pho Thong, tỉnh Ang Thong (Thái Lan) nhận được tin báo khẩn từ một hộ dân tại địa chỉ 38/2, thôn 6, xã Bang Phlap về việc một con trăn khổng lồ xâm nhập vào nhà.

Ngay lập tức, cán bộ xã đã phối hợp cùng tình nguyện viên Pee Lek, người có nhiều kinh nghiệm trong việc bắt giữ các loài động vật nguy hiểm đến hiện trường hỗ trợ.

Bà Kaset, 74 tuổi, là chủ nhà, hiện sống một mình cùng 5 con mèo. Theo lời cụ bà, vào khoảng nửa đêm, bà nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ khu bếp.

Khi kiểm tra, bà hoảng hốt phát hiện một con trăn lớn đang trườn vào nhà, có dấu hiệu săn mồi. Nghi ngờ nó nhằm vào đàn mèo, bà lập tức tìm cách xua đuổi song con trăn nhanh chóng trườn lên xà nhà bếp và cố thủ, không chịu rời đi.

Suốt đêm, bà Kaset không dám chợp mắt, lo sợ bị con trăn tấn công. Đến sáng, bà phát hiện một con mèo mất tích và chưa rõ tung tích.

Lo lắng cho sự an toàn của bản thân và đàn mèo, bà đã liên hệ Quỹ Poh Teck Tung và Hiệp hội Cứu hộ Ang Thong nhờ giúp đỡ.

Tiếp cận hiện trường, tình nguyện viên Pee Lek nhận thấy con trăn có kích thước lớn và đang ở vị trí cao, việc bắt giữ một mình tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Anh đã liên lạc với Nong Peter, cán bộ Hiệp hội Cứu hộ Ang Thong, để phối hợp đưa con trăn xuống an toàn.

Cuối cùng, lực lượng cứu hộ đã khống chế thành công con trăn dài tới 3,9 mét.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận địa phương.

Bà Kaset cho biết, dù sợ hãi nhưng bà tin sự xuất hiện của con trăn có thể mang lại điềm lành, bởi trong văn hóa dân gian Thái Lan, một số người quan niệm rắn lớn vào nhà là dấu hiệu may mắn.

Tuy nhiên, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần ưu tiên đảm bảo an toàn, đồng thời báo ngay cho lực lượng cứu hộ khi phát hiện động vật hoang dã xâm nhập khu dân cư.

Thực tế việc trăn xâm nhập vào nhà dân ở Thái Lan không phải là hiếm.

Trước đó, một con trăn gấm khổng lồ dài hơn 6m, nặng khoảng 60kg đã được phát hiện ẩn nấp trong phòng tắm công cộng tại một khách sạn ở tỉnh Chonburi, Thái Lan.

Sự việc xảy ra tại khu vực phòng tắm dành cho khách sử dụng bể bơi. Một nhân viên khách sạn bất ngờ phát hiện đuôi con vật thò ra từ lỗ thủng trên tường và lập tức thông báo cho lực lượng cứu hộ.

Đội cứu hộ phải dùng búa đập vỡ tường mới kéo được con trăn ra ngoài. Nhiều người không khỏi kinh hãi khi chứng kiến kích thước khổng lồ của con vật. Dù con trăn cố gắng chống cự quyết liệt, lực lượng chức năng đã khống chế thành công và thả nó về khu vực rừng rậm cách xa khu dân cư.