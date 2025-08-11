Vừa ngồi xuống ghế, người phụ nữ tái mặt khi chứng kiến cảnh tượng nổi da gà

Một khán giả tại Quảng Đông (Trung Quốc) đã phát hiện ghế ngồi trong rạp chiếu phim đầy trứng côn trùng màu trắng, một số còn đang ngọ nguậy. Sự việc gây sốc đã khiến rạp phim phải xin lỗi, bồi thường và tiến hành khử trùng toàn bộ hệ thống.

Theo "Trung Quốc Nhật Báo", sự việc xảy ra vào ngày 18/7. Một phụ nữ phát hiện mặt lưng ghế ngồi tại rạp phim có rất nhiều chấm trắng nhỏ, nhìn kỹ thì thấy đó là trứng côn trùng, thậm chí "một phần còn đang bò".

Đoạn clip do người phụ nữ ghi lại trước khi phim chiếu đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý lớn.

Theo lời kể của người phụ nữ, cô vào rạp khi phim chưa bắt đầu, vừa nhìn thấy ghế đã lập tức đổi chỗ cùng bạn đi cùng. Cô đặc biệt khuyến cáo những người mặc quần ngắn hay váy ngắn nên cẩn trọng hơn với vấn đề vệ sinh ghế ngồi tại các rạp phim.

Sau khi vụ việc được lan truyền, đại diện rạp phim đã xác nhận có sự việc trên.

Ông Hứa, quản lý rạp cho biết đã xin lỗi các khách hàng đồng thời hoàn tiền vé và tặng thêm 20 vé miễn phí như một hình thức bồi thường. Ngoài ra, tất cả khán giả cùng suất chiếu hôm đó cũng sẽ được hoàn tiền.

Ông Hứa thừa nhận đây là một lỗ hổng trong khâu quản lý vệ sinh, và cho biết rạp đã thuê đơn vị khử trùng chuyên nghiệp để tiến hành tiêu độc toàn bộ 9 phòng chiếu. Đồng thời, hệ thống sẽ tăng cường kiểm tra hàng ngày nhằm tránh các sự cố tương tự.

Theo quy định hiện hành tại Trung Quốc, quy phạm quản lý vệ sinh nơi công cộng chưa nêu rõ tần suất vệ sinh ghế rạp phim, nhưng yêu cầu "thường xuyên dọn dẹp" và "không có bụi bẩn hoặc chất ô nhiễm tồn đọng".

Về mặt y tế, nhiều chuyên gia đã lên tiếng cảnh báo. Bác sĩ Phan Hồng Anh - Trưởng khoa Da liễu Bệnh viện Nhân dân tỉnh Chiết Giang nhận định môi trường tối, kín, nhiều người như rạp phim là nơi lý tưởng cho bụi mạt và ký sinh trùng sinh sôi, đặc biệt vào mùa hè. Việc da tiếp xúc trực tiếp ghế có thể gây mẩn đỏ, phát ban, thậm chí dẫn đến viêm da do ký sinh trùng.

Bác sĩ Mã Nhất Minh - Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Kinh cũng lưu ý rằng các ghế công cộng có thể từng tiếp xúc với người mắc bệnh da liễu như ghẻ, thủy đậu, nấm da, nếu có dịch tiết tồn đọng thì vẫn có khả năng lây truyền. Ông khuyến cáo khán giả nên mang theo khăn giấy khử khuẩn, lau ghế trước khi ngồi và vệ sinh cá nhân kỹ sau khi về nhà.

Trước đó vào năm 2019 dư luận từng xôn xao trước sự việc hành khách phải ngồi ghế bẩn suốt chuyến bay.

Theo đó, trên chuyến bay từ London (Anh) tới Seattle (Mỹ) ngày 21/5, Dave Gildea nâng hạng vé lên ghế ngồi thương gia và được hãng hàng không British Airways xếp chỗ 64K.

"Khi tôi ngả ra để ngủ một chút thì mới phát hiện bãi nôn trên ghế. Nó còn vấy bẩn cả tường và sàn máy bay", Dave nói.

Tuy nhiên, khi nam hành khách 38 tuổi phản ánh, tiếp viên hỏi ngược lại rằng anh có bị ốm và tự làm bẩn ghế hay không. Do không nhận được lời xin lỗi hay mời đổi chỗ, Dave đành yêu cầu tiếp viên lấy giúp một tấm chăn để che vết nôn đó lại.

Dave đã đăng một bức ảnh về chiếc ghế bị nhuộm màu của mình vào ngày 22/5 - một ngày sau khi anh bay tới Seattle. Đáng chú ý, sau 2 tuần hãng vẫn chưa phản hồi về những gì đã xảy ra.

"Tôi thường xuyên đi máy bay, đây quả là một trải nghiệm tồi tệ. Họ thu tiền vé của bạn trong nháy mắt, nhưng phải mất hàng tuần để xử lý vấn đề", Dave bức xúc.