Bí mật Tam giác quỷ bị 'vạch trần' sau hàng thập kỷ đồn đoán

Hơn 50 tàu thuyền và khoảng 20 máy bay đã biến mất trong khu vực được gọi là Tam giác quỷ - vùng biển được xác định tương đối bởi Florida, Bermuda và các đảo lớn ở vùng Caribe - và mỗi trường hợp đều kết thúc dang dở, dẫn tới vô số giả thuyết âm mưu về các vụ mất tích này.

Nhà khoa học Australia ông Karl Kruszelnicki không tin vào danh tiếng siêu nhiên của Tam giác quỷ. Cơ quan Khí quyển và Đại dương Hoa Kỳ (NOAA) cũng vậy.

Một nhà khoa học tuyên bố đã giải mã được Tam giác quỷ Bermuda.

Nhiều năm qua họ đều cho rằng thực ra không có bí ẩn nào ở Tam giác quỷ: việc tàu thuyền và máy bay mất tích chỉ là hệ quả của những xác suất thông thường.

“Không có bằng chứng cho thấy các vụ mất tích bí ẩn xảy ra với tần suất lớn hơn ở Tam giác quỷ so với bất kỳ vùng biển lớn có nhiều hoạt động đi lại nào khác,” NOAA viết năm 2010.

Từ năm 2017, ông Kruszelnicki luôn khẳng định điều tương tự. Ông nói với tờ The Independent rằng với lưu lượng giao thông dày đặc - trong một khu vực vốn khó điều hướng - “số lượng (tàu thuyền và máy bay) bị mất ở Tam giác quỷ tương đương với bất kỳ nơi nào khác trên thế giới về mặt tỷ lệ %.”

Ông cho biết cả Lloyd’s of London và Tuần duyên Hoa Kỳ đều ủng hộ quan điểm đó; thực tế, Lloyd’s of London đã có quan điểm tương tự từ những năm 1970.

NOAA nêu ra các yếu tố môi trường có thể giải thích phần lớn các vụ mất tích ở Tam giác quỷ, trong đó có xu thế thay đổi thời tiết dữ dội của Dòng Gulf Stream, số lượng đảo lớn trong biển Caribe gây phức tạp cho việc định hướng.

Ngoài ra, có cả bằng chứng cho thấy vùng Tam giác quỷ có thể khiến la bàn từ trường chỉ về Bắc thực thay vì Bắc từ, gây nhầm lẫn cho việc xác định phương hướng.

“Hải quân Hoa Kỳ và Tuần duyên Hoa Kỳ cho rằng không có lời giải thích siêu nhiên cho các thảm họa trên biển,” NOAA khẳng định. “Kinh nghiệm của họ cho thấy lực lượng kết hợp của thiên nhiên và sai sót con người vẫn đánh bại cả những giả thuyết khoa học viễn tưởng nhất.”

Ông Kruszelnicki nhiều lần thu hút sự chú ý công chúng khi nhắc lại những luận điểm này - lần đầu năm 2017, sau đó năm 2022 và tái xuất hiện năm 2023 - và ông kiên định rằng số liệu không nói dối.

Ngay cả những vụ mất tích nổi tiếng, như Flight 19 - nhóm năm máy bay ném ngư lôi TBM Avenger của Hải quân Hoa Kỳ bị mất tích năm 1945 - theo ông đều chứa yếu tố thời tiết xấu hoặc sai sót con người (hoặc cả 2).

Tuy nhiên, văn hóa đại chúng vẫn bám lấy các giả thuyết về Tam giác quỷ: quái vật biển, người ngoài hành tinh, thậm chí cả giả thuyết về thành Atlantis chìm xuống đáy biển - những đề tài này trở thành nguồn cảm hứng cho sách, truyền hình và phim ảnh.

Những lời giải thích “kịch tính” ấy hấp dẫn hơn câu chuyện về thời tiết và xác suất, dù chính câu chuyện có phần “nhàm” lại có cơ sở thực tế hơn.

Theo Popular Mechanics