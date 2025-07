Phát hiện loài côn trùng khổng lồ mới nặng nhất từ trước tới nay

Các nhà khoa học vừa phát hiện một loài côn trùng que mới, có chiều dài lên tới 40cm và trọng lượng chỉ nhẹ hơn quả bóng golf một chút, nhiều khả năng là loài côn trùng nặng nhất tại Úc. Loài này được đặt tên Acrophylla alta và được tìm thấy ở vùng cao nguyên Atherton, phía bắc bang Queensland, Úc.

Phát hiện trên được công bố trong một nghiên cứu đăng trên tạp chí Zootaxa, trong đó nhấn mạnh rằng Acrophylla alta có thể còn nặng hơn cả loài gián đào hang khổng lồ – loài côn trùng đặc hữu của Queensland và hiện giữ kỷ lục là loài côn trùng nặng nhất nước Úc.

Loài bọ mới to đến 40cm (Nguồn: Angus Emmott/James Cook University)

Giáo sư Angus Emmott thuộc Đại học James Cook cho biết phát hiện này bắt nguồn từ một bài đăng trên mạng xã hội. Đồng tác giả nghiên cứu của ông, Ross Coupland, đã nhận được một bức ảnh chụp loài bọ que lạ và “ngay lập tức nghĩ rằng đây có thể là một loài mới”.

Coupland đã nhận được bức ảnh của loài bọ que lạ (Nguồn: The Guardian)

Sau nhiều đêm tìm kiếm, Emmott và Coupland cuối cùng đã phát hiện một con bọ que cái kích thước lớn tại khu vực giữa Millaa Millaa và núi Hypipamee. Con bọ này ở trên cao đến mức họ phải dùng một cây sào dài để đưa nó xuống.

Theo Emmott, lý do loài này chưa từng được phát hiện trước đây có thể là do môi trường sống quá khó tiếp cận: “Chúng sinh sống rất cao trên tán cây, vì vậy trừ khi có lốc xoáy hoặc chim mang chúng xuống, gần như không ai có cơ hội nhìn thấy chúng.” Ông cũng cho rằng chính môi trường sống đặc biệt này có thể là lý do khiến loài bọ que có kích thước lớn bất thường. “Khối lượng cơ thể lớn giúp chúng thích nghi và tồn tại trong điều kiện lạnh và ẩm ướt,” Emmott giải thích.

Loài bọ que mới này có kích thước rất lớn (Nguồn: Angus Emmott/James Cook University)

Bước tiếp theo trong nghiên cứu là tìm ra con đực, nhưng nhiệm vụ này không hề dễ dàng. Bọ que đực thường nhỏ hơn nhiều và có hình dạng khác biệt rõ rệt so với con cái, đến mức đôi khi bọ que đực và cái từng bị nhầm là hai loài khác nhau. Theo Emmott, cách chắc chắn nhất để xác định con đực thuộc cùng loài là “tìm thấy nó khi đang giao phối với con cái. Khi đó, bạn có thể thu thập trứng và xác nhận chính xác chúng thuộc cùng một loài.”

Chuyên gia côn trùng học Nicole Gunter thuộc Bảo tàng Queensland cho biết phát hiện này đã góp phần lấp đầy khoảng trống trong hiểu biết về đa dạng sinh học của Úc, đồng thời cho thấy vẫn còn rất nhiều điều chưa được khám phá về các loài côn trùng khổng lồ tại quốc gia này. Bà ước tính rằng hiện vẫn có tới 70% loài côn trùng ở Úc chưa được mô tả.

Nguồn: The Guardian

Uyên Bùi