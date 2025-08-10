Chặn "xế sang", cảnh sát phát hiện bí mật động trời

Sự việc xảy ra ở khu vực Longbridge, khi lực lượng RoadCrimeTeam của Sở Cảnh sát West Midlands phát hiện chiếc Lexus khả nghi. Để ngăn chặn khả năng đối tượng bỏ chạy, cảnh sát đã sử dụng chiến thuật bao vây và nhanh chóng khống chế phương tiện.

Tài xế bị bắt ngay tại hiện trường. Kiểm tra bên trong xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều chìa khóa xe cùng thiết bị chuyên dùng để trộm cắp phương tiện.

Chiếc xe khả nghi bị cảnh sát chặn lại kiểm tra. (Nguồn: WMP Traffic)

Các cuộc khám xét tiếp theo đã giúp cảnh sát thu hồi thêm bốn chiếc xe bị đánh cắp và làm giả. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra.

Thông tin về vụ việc được cảnh sát West Midlands chia sẻ trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) ngày thứ Sáu (8/8, giờ địa phương). Tài khoản WMP Traffic viết:

"#RoadCrimeTeam đã nhìn thấy chiếc xe nhái này ở Longbridge. Trước khi dừng lại, chúng tôi đã áp dụng chiến thuật để ngăn truy đuổi. Tài xế đã bị bắt khi chúng tôi phát hiện đây là xe bị đánh cắp, bên trong có nhiều chìa khóa xe và thiết bị trộm xe. Sau đó, chúng tôi tiến hành tìm kiếm và tìm thấy thêm 4 chiếc xe giả và bị đánh cắp".

Hiện tại, vụ án vẫn đang được điều tra. Cảnh sát đang nỗ lực làm rõ vai trò của tài xế bị bắt và truy tìm các đối tượng liên quan đến đường dây trộm cắp và làm giả xe này.