Nhận được tin báo khẩn, cảnh sát lập tức chặn 1 xe ô tô đang chạy trên cao tốc: phát hiện hơn 440 triệu đồng ở ghế phụ và lời khai bất ngờ của tài xế

Chiều 4/8/2025, trên tuyến cao tốc trên cao Thu Thạch ở thành phố Hàng Châu, Trung Quốc đã diễn ra một sự việc hi hữu. Chỉ trong chưa đầy 10 phút, lực lượng cảnh sát giao thông, đặc nhiệm và công an đã xác định, tiếp cận và yêu cầu một chiếc ô tô phải dừng ngay lập tức. Điều đáng nói, tài xế không hề vi phạm bất cứ điều gì.

Khoảng 14 giờ cùng ngày, Công an quận Thượng Thành, Hàng Châu nhận được tin báo khẩn rằng 1 người đàn ông họ Lâm có khả năng đang là nạn nhân của một vụ lừa đảo qua mạng. Người này đang trên đường mang số tiền lớn đến điểm giao nhận. Ngay lập tức, các cảnh sát nhanh chóng tiếp cận vị trí xe của ông Lâm, đồng thời kiểm soát luồng phương tiện phía sau nhằm giữ an toàn và thông suốt cho tuyến cao tốc.

Ban đầu, ông Lâm tỏ ra khá bối rối khi thấy nhiều cảnh sát chặn xe. Cảnh sát liền trấn an và giải thích rằng ông chỉ muốn xác minh xem liệu ông Lâm có bị lừa hay không, rồi hỏi thẳng: “Trên xe anh có mang tiền mặt hoặc vàng không?”. Vừa nghe câu hỏi, ông Lâm thoáng lộ vẻ bất an. Được sự đồng ý của ông Lâm, cảnh sát kiểm tra và phát hiện trên ghế phụ có một thùng giấy chứa 121.760 NDT (hơn 440 triệu đồng) tiền mặt.

Cảnh sát Hàng Châu kiểm tra xe của ông Lâm và phát hiện 1 túi đầy tiền mặt trên ghế phụ

Khi được hỏi, ông Lâm quả quyết rằng đây là tiền ông mang đi đầu tư chứ không phải liên quan đến lừa đảo. Tuy nhiên, cảnh sát hỏi ông Lâm có phải trước đó đã làm nhiệm vụ để nhận tiền thưởng online hay không?

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn chỉ ra rõ quy trình quen thuộc: tiền thưởng nhỏ thì được nhận ngay, nhưng khi số tiền lớn hơn thì họ lại lấy lý do “bị đóng băng” để trì hoãn. Sau đó, đối phương sẽ yêu cầu người tham gia giao dịch bằng tiền mặt mới trả thưởng. Lúc này, ông Lâm mới nhận ra sự thật và thừa nhận đang lái xe mang số tiền đến một địa điểm theo yêu cầu của người quen qua mạng.

Khi về trụ sở cảnh sát để làm việc, ông Lâm cho biết, 2 ngày trước, ông quen một phụ nữ lạ qua ứng dụng nhắn tin QQ. Người giới thiệu cho ông một “kênh kiếm tiền” bằng cách thực hiện các nhiệm vụ đặt hàng ảo. Ban đầu, ông làm vài nhiệm vụ nhỏ và nhận được tiền thưởng thật, chỉ vài chục đến vài trăm NDT.

Khi ông quyết định đầu tư số tiền lớn hơn, “nhân viên chăm sóc khách hàng” cho biết không thể trả tiền nếu giao dịch trực tuyến và yêu cầu ông rút tiền mặt mang đến điểm hẹn để “giao dịch, nhận thưởng tại chỗ”, hứa hẹn lợi nhuận thêm 40.000 NDT (hơn 146 triệu đồng) sau khi xong việc.

Ông Lâm trình bày sự việc ở trụ sở cảnh sát

May mắn thay, thông tin này đã được báo cho cảnh sát kịp thời và các lực lượng phối hợp chặn xe thành công, cứu được ông Lâm cùng số tiền lớn khỏi tay nhóm lừa đảo. Cảnh sát cũng đã giúp ông xóa toàn bộ liên lạc với nhóm đối tượng và tuyên truyền về các thủ đoạn lừa đảo phổ biến hiện nay. Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng Hàng Châu tiếp tục điều tra.

Công an Hàng Châu, Trung Quốc sau đó đã đưa ra khuyến cáo mọi người cần hết sức cảnh giác vì các hình thức lừa đảo qua mạng ngày càng tinh vi. Mọi hoạt động đầu tư, giao dịch nên thực hiện qua các kênh chính thống, kiểm tra kỹ tính hợp pháp của nền tảng và tuyệt đối không tin vào lời hứa hẹn lợi nhuận cao từ người lạ quen qua mạng. Đặc biệt, nếu có ai yêu cầu mua vàng, mua kim loại quý hoặc rút tiền mặt giao trực tiếp cho bên thứ ba với lý do “đầu tư” thì gần như chắc chắn là lừa đảo. Mọi người không nên chuyển tiền hay tiết lộ thông tin cá nhân, tài khoản cho người không rõ lai lịch.