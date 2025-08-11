Đang tắm biển, người dân bất ngờ thấy cảnh tượng nổi da gà

Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng vòi rồng bất ngờ xuất hiện giữa bãi biển, khiến hàng trăm du khách hoảng loạn tháo chạy.

Theo Daily Mail, một hiện tượng thời tiết cực đoan đã bất ngờ xảy ra vào chiều ngày 3/8 tại bãi biển Maccarese, khu vực ven biển phía bắc thủ đô Rome, Ý khiến hàng trăm du khách hoảng loạn tìm nơi trú ẩn. Cảnh tượng hỗn loạn được ghi lại trong một đoạn video lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Hình ảnh trong video, một cơn lốc xoáy bất ngờ hình thành, tạo thành vòi rồng cuộn xoáy với sức gió mạnh, cuốn bay hàng loạt ô dù và cát trên bãi biển. Du khách trong trang phục tắm biển, vội vã thu dọn đồ đạc và chạy tán loạn tìm nơi tránh nạn, nhiều người cố ôm lấy hành lý và trẻ nhỏ giữa cơn hỗn loạn.

Truyền thông địa phương xác nhận một phụ nữ đã bị thương nhẹ do trúng vật thể bay trong lúc vòi rồng quét qua. Nạn nhân được sơ cứu và điều trị tại chỗ.

Không dừng lại ở đó, vào khoảng 13H cùng ngày, một hiện tượng thiên nhiên kỳ vĩ khác đã xuất hiện tại vùng biển Delta del Po, phía đông nước Ý. Hai vòi rồng nước cao vút được ghi nhận ngoài khơi, tạo nên cảnh tượng ngoạn mục giữa biển trời u ám.

Nhiều du khách đang tắm biển vội vã thu dọn đồ đạc và chạy tán loạn tìm nơi tránh nạn khi thấy cảnh tượng dáng sợ vào chiều tối.

Vòi rồng là hiện tượng gió xoáy rất mạnh với đường kính rất nhỏ, hút từ bề mặt đất hoặc mặt biển lên đám mây vũ tích, tạo thành hình như cái phễu di động, trông giống như cái vòi, nhưng từ trên bầu trời thò xuống nên được người dân tôn kính gọi là vòi rồng.

Đặc biệt, vòi rồng di chuyển có thể cuốn theo (rồi ném xuống ở một khoảng cách xa sau đó) hoặc phá hủy mọi thứ, kể cả những nhà gạch xây không kiên cố, nên đây là hiện tượng khí tượng đặc biệt nguy hiểm. Nhìn từ xa, vòi rồng có thể có màu đen hoặc trắng, tùy thuộc những thứ mà nó cuốn theo. Trong khi đó, vòi rồng xuất hiện ở trên đại dương thường hút nước biển lên cao tạo thành các cây nước.

Thông tin trên báo Thanh Niên nguyên nhân xuất hiện vòi rồng do một khối không khí nóng, ẩm di chuyển ở dưới một khối không khí lạnh, khô thì có khả năng làm xuất hiện những xoáy khí. Nếu xoáy khí này có áp suất trung tâm rất thấp nghĩa là vật chất trong tâm xoáy rất loãng thì không khí nóng, ẩm ở phía dưới bị hút lên tạo thành một cái vòi chuyển động xoáy rất mãnh liệt.

Vòi rồng có khả năng di chuyển với tốc độ có thể lên đến trên 500 km/giờ, để lại những vết nứt sâu hoắm trên mặt đất, phá hủy.