21 người tử vong khi xe buýt đi đưa tang bị lật xuống mương

Vụ tai nạn chết người xảy ra vào ngày 8/8, tại Kisumu, Kenya, hãng thông tấn Associated Press đưa tin.

Cảnh sát cho biết chiếc xe buýt đang đi từ thị trấn phía tây Kakamega đến thành phố Kisumu thì vụ tai nạn xảy ra.

Theo Peter Maina - một cảnh sát giao thông địa phương, tài xế đã mất kiểm soát chiếc xe buýt khi xe đang tiến đến vòng xoay với tốc độ cao và lao xuống mương.

Hiện trường vụ tai nạn.

Maina cho biết thêm, những người tử vong ban đầu bao gồm 10 người đàn ông, 10 người phụ nữ và một bé gái 10 tuổi.

NTV Kenya đưa tin, trong số những hành khách bị thương có một em bé chưa đầy một tuổi và các quan chức đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tai nạn giao thông thường xảy ra ở Kenya và khu vực Đông Phi rộng lớn hơn, nơi đường xá thường hẹp và tình trạng xuống cấp với nhiều ổ gà.

Trong một vụ tai nạn khác xảy ra vào 7/8, chín người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn xe buýt ở thị trấn Naivasha thuộc quận Nakuru.

Cảnh sát cho biết các nạn nhân nằm trong số 32 công nhân đang trên đường đi làm thì chiếc xe buýt gặp nạn.