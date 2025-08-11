Phát hiện vé concert G-Dragon giả tràn lan: Gần như không thể phân biệt với vé thật, fan cần làm gì?

Cảnh sát Trung Quốc tại Hồng Kông và Thâm Quyến mới đây đã phá vỡ một đường dây xuyên biên giới và bắt giữ 12 người vì cáo buộc lừa đảo nạn nhân hơn 100.000 đô la Hồng Kông (334 triệu đồng) bằng cách bán vé giả đến các buổi biểu diễn địa phương của những nghệ sĩ như ngôi sao K-pop G-Dragon và ca sĩ Đặng Tử Kỳ.

Vé giả bị thu giữ

Hôm Chủ nhật (10/8), lực lượng này cho biết các hoạt động phối hợp với cảnh sát Thâm Quyến đã triệt phá một đường dây sản xuất vé giả cho các buổi hòa nhạc và sự kiện thể thao.

Thanh tra Wan King-hang thuộc bộ phận tội phạm của trụ sở khu vực Đông Cửu Long cho biết: "Những tấm vé chúng tôi thu được rất giống với vé thật về phông chữ, đặc điểm chống làm giả và chất liệu. Người dân có thể dễ dàng rơi vào bẫy vé giả như vậy.”

Cảnh sát cho biết các vụ bắt giữ được thực hiện trong các sự kiện từ tháng 6 đến tháng 8, bao gồm ba buổi hòa nhạc cháy vé của G-Dragon tại AsiaWorld-Arena và các buổi biểu diễn sắp tới của ca sĩ Đặng Tử Kỳ tại Sân vận động Kai Tak.

Những nghi phạm khai rằng họ là người thất nghiệp, bao gồm cả kẻ chủ mưu của đường dây.

Cảnh sát Thâm Quyến cũng thu giữ thiết bị và vật liệu sản xuất vé giả, từ máy tính, máy in đến mực vô hình tại xưởng mà họ đột kích. Trong số đó có 24 vé giả và 412 vé chưa hoàn thiện.

Thiết bị và vật liệu sản xuất vé bị cảnh sát thu giữ

Cảnh sát cho biết vé giả trông rất giống vé thật, nhưng những chi tiết như lỗi chính tả và cách sử dụng dấu câu với các kiểu phông chữ khác nhau có thể giúp phân biệt vé giả.

Ông kêu gọi người dân mua vé qua các kênh chính thức và báo cho cảnh sát bất cứ khi nào phát hiện vé có đặc điểm đáng ngờ.

Nguồn: SCMP