Fan hâm mộ Trung Quốc "chịu chi": Vé concert ngang giá biệt thự, "mua" cả đất trên mặt trăng cho idol

Vé chợ đen bị thổi giá ngang một căn biệt thự, tỷ lệ "chọi" mua vé cao hơn thi đại học

Khi thị trường vé concert ở Việt Nam vừa trở nên sôi động bởi sự xuất hiện của BLACKPINK tại SVĐ Mỹ Đình, thì tại Trung Quốc, chủ đề liên quan đến concert kỷ niệm 10 năm ra mắt của TFBOYS - một trong những nhóm nhạc nam hàng đầu đất nước tỷ dân với 3 thành viên Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỷ cũng trở thành tiêu điểm chú ý trên MXH xứ Trung trong thời gian qua. Được biết, buổi biểu diễn sẽ được tổ chức tại Trung tâm thể thao Olympic Tây An (Trung Quốc) vào ngày 6/8 tới.

Vào ngày công bố chính thức buổi biểu diễn, người hâm mộ của các thành viên nhóm nhạc nam này đã bắt đầu xôn xao kế hoạch giành vé cũng như các chiến dịch ủng hộ họ. Đến ngày 24/7, ngày mở bán vé concert, con số người chuẩn bị giành vé đã lên đến 3,4 triệu người.Với số vé bán ra chỉ vỏn vẹn 29.000 ghế thì tỷ lệ "chọi" lên đến 1:195. Nhiều người ví von rằng tỷ lệ này còn cao hơn tỷ lệ thi vào đại học.

Trong lần đầu mở bán, giá vé thấp nhất là 508 tệ (gần 1,7 triệu đồng) và cao nhất là 2013 tệ (6,6 triệu đồng). Không ngoài dự đoán, đợt vé đầu tiên đã được bán hết ngay lập tức với khoảng 5.000 vé được mua chỉ trong 1 giây. Hiện tại, số người bấm nút đặt xem trực tuyến concert này cũng đã chạm mốc hơn 6 triệu người - một con số không phải nghệ sĩ nào cũng đạt được.

Theo nền tảng bán vé Damai cho biết, để ngăn chặn nạn "phe vé", concert yêu cầu buộc phải xác nhận tên thật, không hỗ trợ chuyển vé sang cho người khác sau khi mua. Khi vào sân, vé phải trùng khớp thông tin với khuôn mặt. Tuy nhiên, "phe vé" đã lấy chính lý do "khó mua" này để đẩy giá vé lên cao gấp nhiều lần.

Theo lời kể của một số "phe vé", tấm vé trên tay họ không phải là vé chính thức được bán mà là vé nội bộ của ban tổ chức, được gọi là "thư mời". Miễn là người hâm mộ trả tiền mua vé, "phe vé" có thể nhập thông tin của khách hàng trên nền tảng.

Trong một cuộc trò chuyện được cho là với phe vé chia sẻ trên MXH, giá vé của buổi concert cho 5 hàng trong sân đã được đẩy lên đến 500.000 nhân dân tệ (khoảng 1,6 tỷ) và giá vé hàng đầu là 2 triệu nhân dân tệ (khoảng 6,6 tỷ đồng). Dù chưa chắc chắn điều này có phải thật hay không nhưng việc giá vé concert của TFBOYS bị thổi phồng là điều không thể phủ nhận.

Thậm chí, ngay cả cây cối bên ngoài sân vận động cũng được rao cho thuê với giá 5.000 nhân dân tệ (khoảng 16 triệu đồng) để người hâm mộ trèo lên và ngó vào xem. Người mua buộc phải chấp nhận trả thêm phí đi kèm bảo hiểm trong trường hợp bị ngã.

Một "phe vé" khi trao đổi với truyền thông Trung Quốc còn ngậm ngùi cho biết, không phải bản thân và những người làm cùng đẩy giá vé lên đến mức đó mà giá vé cao chính là do người hâm mộ đã tự ra giá để mua được vé: "Có quá nhiều fan chủ động tìm đến nhưng không có vé, tôi cũng không dám nhận số tiền lớn như vậy. Đây là buổi biểu diễn 'điên rồ' nhất mà tôi từng thấy trong thời gian qua".

Tây An - thành phố được lựa chọn tổ chức concert đã nhiều lần đăng bài viết hướng dẫn chi tiết các tuyến đường, giới thiệu khách sạn… tạo điều kiện thuận lợi để người hâm mộ tham gia concert. Đồng thời, tài khoản WeChat chính thức của Văn phòng Ủy ban và Thông tin và An ninh mạng Tây An cũng khẳng định việc TFBOYS tổ chức concert sẽ tạo ra nhiều kỷ lục mới và mang lại nguồn thu đáng kể cho thành phố này.

Phòng khách sạn khu vực quanh địa điểm tổ chức concert đều đã hết

Ngày 24/7, Tây An vượt lên vị trí đầu trong top tìm kiếm điểm đặt vé máy bay đến, khách sạn gần Trung tâm Thể thao Olympic Tây An cũng trở thành tiêu điểm tìm kiếm. Giá khách sạn trong thời gian diễn ra concert cao choáng váng. Với mức giá dưới 700 NDT (khoảng 2,3 triệu) một đêm thì hiện tại đã tăng gấp 5 - 6 lần và nhanh chóng được đặt toàn bộ.



Buổi concert của TFBOYS đã thúc đẩy lượng tìm kiếm tổng thể của các khách sạn ở Tây An tăng hơn 800% vào ngày 5 và 6/8. Thậm chí lượng đặt vé cho các danh lam thắng cảnh của địa phương tăng hơn 38 lần.

Những màn chúc mừng sinh nhật khiến nhiều người ngỡ ngàng

Nhắc đến việc theo đuổi thần tượng xứ Trung, không thể không nhắc đến những dự án chúc mừng sinh nhật khiến nhiều người "choáng váng". Một ví dụ điển hình có thể kể đến là sự kiện chúc mừng sinh nhật 17 tuổi của Vương Tuấn Khải - trưởng nhóm TFBOYS năm 2016 với chủ đề "Biển, đất, trời".

Người hâm mộ của nam thần tượng đã thuê quảng cáo tại rất nhiều địa điểm trên toàn thế giới. Từ quảng cáo trên tàu điện ngầm ở Trùng Khánh, Trung tâm thể thao dưới nước Quốc gia Bắc Kinh đến nhiều địa phương khác tại Trung Quốc đều có những màn hình quảng cáo mừng sinh nhật Vương Tuấn Khải.

Hoạt động mừng sinh nhật Vương Tuấn Khải 17 tuổi

Không chỉ vậy, với khẩu hiệu "Từ bán cầu Nam đến bán cầu Bắc, dấu chân yêu thương bạn ở khắp nơi", những quảng cáo mừng sinh nhật này không chỉ dừng lại trong phạm vi Trung Quốc mà còn xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới. Theo thống kê, số lượng đèn LED mừng sinh nhật Vương Tuấn Khải tại 7 quốc gia bao gồm Mỹ, Pháp, Iceland, Melbourne, Nhật Bản và Hàn Quốc đã lên tới hơn 1.000.



Chưa dừng lại ở đó, vì bộ phim hoạt hình yêu thích của Vương Tuấn Khải là Vua Hải Tặc", người hâm mộ còn đặc biệt chuẩn bị một du thuyền riêng sang trọng với tên "Virgo" tương ứng với chòm sao Xử Nữ của anh chàng. Nam thần tượng có thể tuỳ ý sử dụng du thuyền này trọn đời đến bất cứ đâu, bất cứ thời điểm nào. Đồng thời, vào ngày sinh nhật, người hâm mộ cũng đã thuê trực thăng riêng có hình Vương Tuấn Khải bay vòng quanh một thành phố để chúc mừng.

Lời chúc mừng sinh nhật 18 tuổi được viết trên bầu trời Hollywood

Đến sinh nhật lần thứ 18 của nam thần tượng, fan còn "bùng nổ" hơn khi đã trả giá cao để mời phi công viết lời chúc sinh nhật trên bầu trời Hollywood (Mỹ) khiến nhiều người ngỡ ngàng. Cùng với đó, fan đã tiếp tục thuê 18 máy bay không người lái viết chữ K lớn (Khải - Karry) trên bầu trời đêm tại Trung Quốc.

Càng độc đáo hơn là việc mua 18 ngôi sao tương ứng với sinh nhật tuổi 18 của thần tượng. Khi nối liền chúng lại với nhau sẽ tạo thành 3 chữ WJK - những chữ cái đầu trong tên của Vương Tuấn Khải (Wang Jun Kai).

Vương Nguyên - một thành viên khác của nhóm trong sinh nhật lần thứ 18 của mình cũng được fan tổ chức nhiều sự kiện để chúc mừng như mời đoàn ekip khai mạc Á vận hội mở show diễn ánh sáng chúc mừng sinh nhật; thắp sáng 34 toàn nhà G20 Landmark (Hàng Châu, Trung Quốc) cũng như chiếu hình ảnh của nam thần tượng trên các màn hình lớn tại nhiều địa điểm trên thế giới như Milan, La Mã, Paris, London, New York... Không chỉ vậy, trong vòng 3 tháng, hành khách đi từ các thành phố châu Âu bay đến Rome và Milan, chỉ cần đăng nhập wifi là có thể nhìn thấy banner sinh nhật Vương Nguyên.

Hoạt động mừng sinh nhật Vương Nguyên

Fan thành viên thứ 3 của TFBOYS, Dịch Dương Thiên Tỷ cũng từng gây chú ý khi bên cạnh những món quà như gấu bắc cực, một biệt thự cao cấp sử dụng trọn đời hay thuê máy bay riêng... họ còn tặng thần tượng quyền sử dụng 40.000 mét vuông mặt trăng trong 1 ngày vào sinh nhật lần thứ 16 và đến năm 17 tuổi là 20.000 mét vuông đất trên sao Hỏa.



Giấy chứng nhận "mua" 40.000 mét vuông trên mặt trăng

Ngoài ra, các fan cũng tổ chức nhiều hoạt động công ích như trồng cây xanh, bảo vệ động vật, giúp đỡ trẻ em vùng cao, mở quỹ duy trì các hoạt động vì trẻ em… dưới danh nghĩa thần tượng.

Đến vay nợ để theo đuổi thần tượng

Theo đuổi thần tượng một cách mù quáng, không ít người đã phải trả một cái giá quá lớn theo đúng nghĩa đen. Vương Mộng Kỳ, một sinh viên cao học khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng khi tiết lộ số tiền bỏ ra để theo nhóm nhạc Nine Percent trong hơn 1 năm.

Trong thời gian đó, cô không ngừng nhận hàng ngàn đơn hàng từ các nhãn do thần tượng quảng cáo. Những chiếc hộp thậm chí chưa từng mở một lần chất đầy trong phòng và theo đó là hơn 30.000 tệ (gần 1 tỷ) tiền vay nợ là tất cả những thứ cô gái còn lại sau hơn thời gian điên cuồng theo đuổi thần tượng.

Không cần quan tâm sản phẩm là gì, chất lượng ra sao… chỉ cần là sản phẩm do thần tượng quảng cáo, Vương Mộng Kỳ đều đặt hàng một cách mù quáng. Theo cô gái, việc mua đồ "là thể hiện tình yêu dành cho họ. Nếu mua ít hơn một món sẽ cảm thấy tình yêu không được trọn vẹn".

Cô gái dù học ở Quảng Châu nhưng đã liên tục di chuyển đến nhiều địa phương khác nhau như Trùng Khánh, Thượng Hải, Thâm Quyến … để không bỏ lỡ bất cứ hoạt động nào của thần tượng. Kể cả là những sự kiện mà nhóm nhạc cô yêu thích chỉ xuất hiện một vài phút hay hát một bài.

Để có tiền là những điều này, Mộng Kỳ buộc phải thắt chặt chi tiêu. Cô gần như không mua quần áo mới và từ chối mọi cuộc tụ tập ăn chơi cùng bạn bè. Thậm chí, nếu kinh tế eo hẹp, cô sẽ vay trên các ứng dụng trực tuyến, khi đến kỳ hạn vẫn không có tiền, cô sẽ mượn của bạn bè để trả. Rồi lại tiếp tục vay trên mạng để lại số tiền đã mượn của bạn bè vài ngày trước đó.

Vương Mộng Kỳ không phải trường hợp duy nhất. Theo "Báo cáo nghiên cứu tư vấn chiến lược đầu tư và tình hình cạnh tranh thị trường ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc 2019 - 2025" do Zhiyan Consulting công bố, 69,04% người hâm mộ đã chi tiền cho thần tượng và 4,67% người hâm mộ ngôi sao chi tiền cho thần tượng mỗi tháng trung bình hơn 5.000 nhân dân tệ (16,5 triệu) , 36,36% người hâm mộ từng chi hơn 2.000 nhân dân tệ (6,6 triệu) cho một lần giao dịch để theo đuổi thần tượng.

Chen Haiyi, Phó đại biểu Quốc hội và Chánh án Tòa án gia đình vị thành niên của Tòa án nhân dân Quảng Châu đã chỉ ra rằng trong số những vụ vay tiêu dùng trực tuyến đã xuất hiện một số hiện tượng và đối tượng mới, điển hình là học sinh phổ thông. Hầu hết mục đích sử dụng đều bắt nguồn từ việc ủng hộ thần tượng với "số tiền ít nhất là chục nghìn nhân dân tệ cho đến hàng triệu đô."

Theo thepaper thông tin, nữ sinh 17 tuổi Tiểu Huệ (đã đổi tên) đã bị đưa ra toà vì khoản nợ 920.000 nhân dân tệ (hơn 3 tỷ đồng) do theo đuổi thần tượng. Được biết, nữ sinh đã bỏ tiền mua quà và quần áo cho thần tượng của mình, mỗi tuần tiêu tốn 60.000 đến 70.000 tệ (khoảng 198 - 230 triệu). Không chỉ vậy, để thuận lợi cho việc theo đuổi ngôi sao, nữ sinh thậm chí đã đặt phòng ở khách sạn 5 sao trong nửa năm chỉ vì muốn được gần thần tượng hơn.

Rõ ràng, việc theo đuổi thần tượng một cách lý trí và trong giới hạn có thể mang lại những giá trị tích cực, không chỉ là niềm vui mà còn trở thành động lực để hoàn thiện bản thân. Tuy nhiên, nếu vượt qua ranh giới đó và đánh mất lý trí rất có thể dẫn đến nhiều kết cục không như mong đợi. Khi đó, thần tượng không còn là niềm vui mà ngược lại còn là gánh nặng.

Một ngôi sao đẹp nhất khi ngắm nhìn ở khoảng cách thích hợp.