Tuổi thơ chỉ có học thêm của trẻ em Hàn Quốc: Áp lực "kỳ thi 7 tuổi" tạo ra vòng lặp không lối thoát cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ, vì sao không ai chịu dừng lại?

Tại Hàn Quốc, áp lực học thêm lên trẻ em được cho là một trong những nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ sinh thấp kỷ lục. Sự việc này đã gây chấn động dư luận trong nước và quốc tế, thậm chí được coi là "tội ác" cần phải được ngăn chặn.

Dư luận Hàn Quốc phẫn nộ khi trẻ nhỏ phải gánh trên mình áp lực khổng lồ

"Kỳ thi 7 tuổi" và thực trạng học thêm tại Hàn Quốc đang trở thành vấn nạn nhức nhối. Việc trẻ em phải đối mặt với áp lực thi cử ngay từ khi còn quá nhỏ đã khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Ngày 16/4 vừa qua, một nhóm 1000 người dân Hàn Quốc, tự xưng là "Đoàn tố cáo quốc dân về nạn bạo hành trẻ em 7 tuổi", đã tập trung trước trụ sở Ủy ban Nhân quyền Quốc gia để yêu cầu các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý mạnh tay và điều tra toàn diện tình trạng học thêm tràn lan ở trẻ nhỏ.

Đoàn tố cáo cho biết: "Việc trẻ em 6 tuổi phải học thuộc lòng các câu tiếng Anh và luyện phỏng vấn để vào được các học viện tiếng Anh danh tiếng là không thể chấp nhận được. Nỗi lo sợ con em mình bị tụt hậu đã khiến các bậc phụ huynh đổ xô cho con đi học thêm, tạo nên một vòng xoáy cạnh tranh học trước chương trình ngay từ bậc mầm non". Họ kêu gọi Ủy ban Nhân quyền Quốc gia coi "kỳ thi 7 tuổi" là "hành vi phạm tội nghiêm trọng hơn cả bạo hành trẻ em" và yêu cầu các cơ quan giáo dục có biện pháp can thiệp quyết liệt.

Cụm từ "kỳ thi 7 tuổi" đang được lan truyền rộng rãi trong giới học thêm, ám chỉ kỳ thi tuyển sinh vào các học viện nổi tiếng dành cho trẻ em chưa đến tuổi đi học. Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã thực hiện một cuộc khảo sát từ tháng 7 đến tháng 9 năm ngoái, với 13.241 phụ huynh có con trong độ tuổi mầm non (dưới 6 tuổi).

Trung tâm luyện thi, dạy thêm tại Hàn Quốc

Kết quả cho thấy, tỷ lệ trẻ em tham gia học thêm là 47,6%, tức cứ 2 trẻ thì có 1 trẻ đang học thêm. Tổng chi phí học thêm lên đến 815,4 tỷ won (tương đương hơn 16 nghìn tỷ đồng), với chi phí trung bình hàng tháng là 332.000 won/trẻ (khoảng 6,5 triệu đồng). Đối với trẻ 5 tuổi, tỷ lệ tham gia học thêm lên đến 80%, với chi phí trung bình là 435.000 won/trẻ/tháng (khoảng 8,5 triệu đồng).

Báo chí nước ngoài nhận định rằng, nền giáo dục Hàn Quốc quá chú trọng vào thành tích học tập ngay từ khi còn nhỏ, góp phần vào tình trạng tỷ lệ sinh giảm mạnh.

Tờ Financial Times (Anh) ngày 16 tháng trước đã đăng bài viết với tiêu đề "Cuộc đua học vấn ở Hàn Quốc đẩy một nửa số trẻ em dưới 6 tuổi vào các lớp học thêm". Bài báo cho rằng, mặc dù phàn nàn về gánh nặng học thêm, nhiều bậc phụ huynh vẫn lựa chọn cho con em mình học thêm vì sợ con bị tụt hậu so với bạn bè. Tờ báo này cũng phân tích: "Chi phí học thêm quá cao là một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ sinh ở Hàn Quốc xuống thấp kỷ lục. Các bậc phụ huynh Hàn Quốc phụ thuộc vào các học viện này với hy vọng con cái họ có thể cạnh tranh để vào được các trường đại học hàng đầu và giành được những công việc lương cao tại một số ít các tập đoàn lớn".

Đài BBC (Anh) cũng đưa tin về vấn đề này: "Tại Hàn Quốc, trẻ em từ 4 tuổi đã tham gia vào nhiều hoạt động ngoại khóa đắt đỏ như toán, tiếng Anh, âm nhạc và taekwondo. Hệ thống giáo dục quá tải, tập trung chủ yếu ở khu vực thủ đô, được cho là một trong những nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ sinh thấp". Thực trạng giáo dục Hàn Quốc thậm chí khiến các học giả nước ngoài phải kinh ngạc. Giáo sư danh dự Joan Williams (Đại học California) đã thốt lên: "Ôi trời! Hàn Quốc thật sự sụp đổ rồi!" sau khi biết được tỷ lệ sinh của Hàn Quốc năm 2022 chỉ là 0,78 trong một cuộc phỏng vấn với EBS.

Nền giáo dục Hàn Quốc cũng trở thành đề tài châm biếm. Diễn viên hài Lee Soo-ji đã tạo nên cơn sốt với nhân vật "bà mẹ Đại học" – một người mẹ sống tại quận Gangnam (Seoul) luôn ám ảnh với việc học của con. Trong vai Jamie Mom, mẹ của cậu bé Jamie 4 tuổi, Lee Soo-ji miêu tả một người mẹ tất bật đưa con đi học thêm và học kèm. Cô ăn vội vàng bữa trưa trên xe hơi sang trọng trong lúc chờ con học, rồi tất bật đi phỏng vấn gia sư dạy con đá cầu. Cô khoe khoang về tài năng của con, và bật khóc khi nghe tin con đã biết tự đi vệ sinh. Hình ảnh này đã gây được tiếng vang lớn, với 2 video dài 10 phút đạt 12,7 triệu lượt xem chỉ trong vòng một tháng.



Diễn viên hài Lee Su-ji đã tạo nên tiếng vang khi xây dựng nhân vật "bà mẹ Daechi-dong" - người bị ám ảnh bởi việc học hành của con mình.

Số trẻ em giảm nhưng tiền học thêm tăng

Mặc dù số lượng học sinh giảm do tỷ lệ sinh thấp, chi phí học thêm tại Hàn Quốc năm ngoái vẫn đạt mức cao kỷ lục. Theo "Khảo sát chi phí học thêm bậc tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông năm 2024" do Bộ Giáo dục công bố, tổng chi phí học thêm năm ngoái là 29,2 nghìn tỷ won (khoảng 22,2 tỷ USD), tăng 2,1 nghìn tỷ won (khoảng 1,6 tỷ USD) so với mức 27,1 nghìn tỷ won của năm trước đó.

Đây là mức cao nhất kể từ khi cuộc khảo sát chi phí học thêm được thực hiện vào năm 2007. Tỷ lệ học sinh tham gia học thêm cũng đạt mức cao kỷ lục là 80%, tăng 1,5% so với năm trước. Điều đáng nói là số lượng học sinh năm ngoái chỉ còn 5,13 triệu em, giảm 80.000 em so với năm trước đó, nhưng chi phí học thêm vẫn tăng mạnh.

Ảnh minh họa

Mặc dù chính phủ đã đưa ra các biện pháp giảm nhẹ gánh nặng học thêm, chẳng hạn như loại bỏ các câu hỏi "sát thủ" trong kỳ thi tuyển sinh đại học (Su-neung) và triển khai chương trình "Trường học cả ngày" cho học sinh tiểu học, nhưng đây không phải vấn đề dễ dàng chấm dứt trong một sớm một chiều. Tâm lý sợ con bị thua kém các bạn hoặc sợ chính mình thua kém người khác của các vị phụ huynh, đi kèm với xã hội quá cạnh tranh của Hàn Quốc là những vấn nạn xã hội gốc rễ tạo ra tình cảnh này.

Nguồn: Naver