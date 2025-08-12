Triệt phá đường dây buôn bán thực phẩm chức năng giả, bắt giữ 18 nghi phạm: Đắt gấp 70 lần giá trị thực

Theo Tân Hoa xã, vụ việc bắt đầu từ tháng 6 năm 2024, khi một cụ ông họ Lưu đến ngân hàng rút 30.000 nhân dân tệ (gần 110 triệu đồng). Thấy cụ ông rút một số tiền lớn nên nhân viên ngân hàng đã hỏi về mục đích rút tiền. Lúc đầu, ông Lưu nói cần tiền để mua đồ trang trí trong nhà. Tuy nhiên, sau nhiều lần nhân viên gặng hỏi, ông Lưu trả lời rằng mình rút tiền để mua thuốc cho vợ.

Ông Lưu đã cho nhân viên ngân hàng xem ảnh loại thuốc định mua, tuy nhiên kết quả tra cứu trên mạng cho thấy không có loại thuốc nào như trong ảnh ông Lưu cung cấp.

Nghi ngờ đây là một vụ lừa đảo nên nhân viên ngân hàng đã khuyên ông Lưu tạm dừng giao dịch và báo cảnh sát.

Cảnh sát Tiêu Thừa, Đồn Cảnh sát Ga Tây Bắc Kinh thuộc Cục Cảnh sát Thành phố Bắc Kinh cho biết, ông Lưu thừa nhận từng tham dự một “buổi hội thảo về sức khỏe” tại một nhà hàng ở quận Triều Dương, Bắc Kinh và được giới thiệu mua “thực phẩm chức năng”.

Theo lời ông Lưu, người đàn ông tổ chức “buổi hội thảo” tên Vương Lăng đã tự xưng là “chuyên gia phát triển dự án thực phẩm chức năng giúp đảo ngược lão hóa" tại Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc. Vương Lăng khẳng định sản phẩm là “kết quả nghiên cứu khoa học” đã được nhà nước công nhận. Vuơng Lăng cũng sử dụng các video phỏng vấn chuyên gia giả để “quảng bá” sản phẩm.

Buổi "hội thảo" do nhóm đối tượng tổ chức.

Qua lời kể của ông Lưu, cảnh sát xác định đây là một đường dây lừa đảo người cao tuổi thông qua việc bán thuốc và thực phẩm chức năng giả. Ngay lập tức Cục Cảnh sát thành phố Bắc Kinh đã quyết định lập chuyên án điều tra.

Sau một thời gian truy vết và điều tra, cảnh sát đã bắt giữ Hà Văn, Vương Lăng cùng 16 nghi phạm khác và thu giữ các sản phẩm thực phẩm chức năng giả. Hà Văn “cấp trên” của Vương Lăng, cũng là chủ mưu của đường dây lừa đảo, bán thực phẩm chức năng giả.

Loại thực phẩm chức năng nhóm đối tượng bán có tên “Thực phẩm chức năng đảo ngược lão hoá SAg” (tạm dịch), dạng viên nén. Nhà sản xuất là một công ty ở tỉnh An Huy.

Sản phẩm được quảng cáo có thể giúp người dùng “đảo ngược quá trình lão hoá tế bào”, “điều trị các bệnh lý như tiểu đường, tim mạch, Alzheimer và ung thư”.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy thành phần của thực phẩm chức năng gồm các chất gồm maltodextrin (một loại tinh bột giúp tăng hương vị cho thực phẩm), xylitol (chất tạo ngọt), sữa non và một số thành phần khác. Các chuyên gia kết luận loại thực phẩm chức năng này không có tác dụng dược lý, giá trị thực chỉ khoảng 11,5 nhân dân tệ/hộp (khoảng 41 nghìn đồng). Tuy nhiên nhóm đối tượng đã bán với giá 5.000 nhân dân tệ/ 6 hộp (833 nhân dân tệ/hộp, tương đương với 3 triệu đồng/hộp) cho một liệu trình. Như vậy, giá bán gấp hơn 70 lần giá trị thực của sản phẩm.

Thực phẩm chức năng giả nhóm đối tượng buôn bán.

Cách thức lừa đảo tinh vi

Hà Văn và Vương Lăng khai nhận họ đã thuê nhiều “nhân viên bán hàng” để liên lạc với những người cao tuổi thông qua điện thoại và mời họ tham dự các “buổi hội thảo bán thuốc”.

Cảnh sát Triệu Gia Thần thuộc đội điều tra hình sự của Cục Cảnh sát thành phố Bắc Kinh, cho biết: “Nhóm lừa đảo chủ yếu nhắm tới những người trên 65 tuổi, có lương hưu nhưng thiếu sự chăm sóc và quan tâm của gia đình”.

“Các buổi ‘hội thảo’ sẽ được Vương Lăng tổ chức tại phòng riêng của các nhà hàng tầm trung ở Bắc Kinh. Thời gian và địa điểm cụ thể chỉ được thông báo tới các nạn nhân trước 1 ngày. Nhóm cũng không cho phép người lạ vào địa điểm tổ chức”, cảnh sát Chu Chí Quân, đội trưởng đội 4, Đội Điều tra Hình sự, Cục Cảnh sát Thành phố Bắc Kinh tiết lộ.

Theo điều tra, các “nhân viên bán hàng” đã hoặc đang thu thập trái phép một lượng lớn thông tin cá nhân của khách hàng. Nhóm này cũng rất giỏi giao tiếp và dễ dàng lấy được lòng tin của nạn nhân.

“Sổ tay của mỗi ‘nhân viên bán hàng’ đều ghi chép tổng tiền lương hưu và thời điểm nhận lương hưu của các nạn nhân”, cảnh sát Chu Chí Quân cho hay.

Sau khi bán được hàng, Vương Lăng, Hà Văn và các thành viên chủ chốt khác chia lợi nhuận cho nhân viên bán hàng dẫn khách hàng đến “hội thảo”.

"Hầu như tất cả nạn nhân đều đã mua loại “thực phẩm chức năng” này. Có những nạn nhân đã từ chối mua với lý do không có đủ tiền nhưng vẫn bị nhóm đối tượng lôi kéo, dụ dỗ trả trước 1 phần và đóng số tiền còn thiếu khi nạn nhân nhận được lương hưu", cảnh sát Triệu Gia Thần tiết lộ.

Dựa trên doanh số bán hàng hàng tháng của sản phẩm “thực phẩm chức năng” này, cảnh sát xác định có có khoảng 180 người đã bị lừa.

Cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo

Cơ quan quản lý thị trường và Hiệp hội người tiêu dùng của Trung Quốc cảnh báo người tiêu dùng nên cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo, buôn bán thực phẩm chức năng. Người dân không nên nhận lời tham gia các “buổi hội thảo” giới thiệu “sản phẩm thực phẩm chức năng mới” qua cuộc gọi. Mọi người cũng không nên mù quáng tin tưởng vào công dụng “thần thánh hoá” của các loại “thuốc” hay “thực phẩm chức năng”.