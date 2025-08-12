Lợn rừng lao vào xe máy, người phụ nữ văng xuống đường

Vụ việc xảy ra tại Thiruvananthapuram, Kerala, Ấn Độ vào ngày 8/8. Toàn bộ sự việc đã được camera giám sát ghi lại. Được biết, người phụ nữ bị thương đã được đưa vào bệnh viện đa khoa gần đó.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3h chiều khi người phụ nữ đang lái xe về nhà trên một con đường tương đối vắng vẻ. Đột nhiên, đàn lợn rừng bất ngờ xuất hiện và lao sang đường, một trong số chúng đã lao vào xe máy của cô.

Người phụ nữ văng khỏi xe máy.

Cú va chạm bất ngờ khiến người phụ nữ mất lái và ngã xuống đường, trong khi chiếc xe trượt về phía trước.

Người phụ nữ đội mũ bảo hiểm nhưng có thể đã không cài quai khiến mũ văng ra xa. Nạn nhân nằm gục trên đường và không thể di chuyển.

Phát hiện ra sự việc, một người đàn ông địa phương đã chạy đến xem xét tình hình. Những người dân làng khác cũng tập trung tại hiện trường và một chiếc ô tô cũng dừng lại để giúp đỡ người bị thương.

Người phụ nữ bị thương nặng và được đưa đến bệnh viện đa khoa gần đó để điều trị. Theo báo cáo, người phụ nữ được xác định là Nisa và là người bản xứ Peringammala.