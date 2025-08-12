Sự cố kỳ lạ chưa từng có khiến nhà máy điện hạt nhân Pháp phải tạm dừng hoạt động

Tập đoàn năng lượng EDF cho biết một đàn sứa đã làm tắc nghẽn hệ thống làm mát, khiến bốn tổ máy tại nhà máy điện hạt nhân Gravelines tự động dừng vào hôm 11/8. Hai tổ máy còn lại vốn đang bảo trì, dẫn tới việc toàn bộ nhà máy ở miền bắc nước Pháp phải đóng cửa.

EDF khẳng định sự cố “không ảnh hưởng đến an toàn của nhà máy, nhân viên hay môi trường” và xảy ra “ở khu vực phi hạt nhân”. Hiện các kỹ sư đang tiến hành kiểm tra và khắc phục để khởi động lại các tổ máy một cách an toàn.

Nhà máy Gravelines đã phải đóng cửa do sứa làm tắc nghẽn hệ thống làm mát (Nguồn: Sameer Al-Doumy/AFP/Getty Images)

Theo Hiệp hội Hạt nhân Thế giới (WNA), khoảng 70% điện năng của Pháp đến từ năng lượng hạt nhân. Gravelines là một trong những nhà máy điện hạt nhân lớn nhất nước Pháp với sáu tổ máy, mỗi tổ có công suất 900 MW. Nhà máy được làm mát bằng nước từ kênh đào nối với Biển Bắc, nơi sinh sống của những loài sứa thường xuất hiện nhiều khi nhiệt độ nước tăng.

Theo kỹ sư hạt nhân Ronan Tanguy của WNA, sứa có thể lọt qua hệ thống chắn ban đầu nhờ cơ thể mềm, rồi bị mắc kẹt ở bộ lọc thứ cấp, làm giảm lưu lượng nước vào và kích hoạt cơ chế tự động ngừng hoạt động để phòng ngừa của các tổ máy điện hạt nhân. Ông nhấn mạnh đây là một “sự cố phi hạt nhân” nhưng gây “phiền toái” cho đội vận hành khi xử lý.

Sự cố được đánh giá là hy hữu

Sự cố tương tự từng xảy ra ở nhà máy điện hạt nhân Torness (Anh) vào năm 2011 và Oskarshamn (Thụy Điển) vào năm 2013, nhưng những trường hợp như vậy thường rất hiếm.

Đối với người dân địa phương, sự cố này không gây ảnh hưởng đến an toàn hay nguồn điện cung cấp. “Họ sẽ không nhận thấy sự khác biệt so với những lần đóng cửa để bảo trì thông thường,” EDF cho biết.

Chuyên gia về sứa Ruth Chamberlain nhận định đợt nóng kỷ lục ở Tây Âu mùa hè này là nguyên nhân chính khiến sứa - vốn là một loài hoạt động trong thời tiết ấm - xuất hiện nhiều hơn. Thời tiết nóng bức cũng làm gia tăng lượng sinh vật phù du, vốn là nguồn thức ăn của sứa, kéo chúng lên gần bề mặt nước. Bà cho biết, phần lớn loài sứa đều bơi yếu và phải phụ thuộc vào dòng nước. Vì vậy chúng sẽ khó thoát nếu bị cuốn vào hệ thống làm mát.

