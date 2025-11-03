Bạn gái đã yêu được 1 năm từ chối gần gũi, nam thanh niên dùng dao đe dọa rồi hối không kịp

Mới đây, một vụ việc đau lòng đã xảy ra tại Malaysia, khiến cho một cặp đôi đang yêu nhau bỗng dưng âm dương cách biệt chỉ vì hành động thiếu suy nghĩ của người đàn ông. Vụ việc đã xảy ra từ lâu nhưng gần đây mới được đưa ra xét xử.

Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership cho biết, vụ việc xảy ra tại một khách sạn gần Jalan Austin Height, Johor Bahru, Malaysia vào ngày 20 tháng 9 năm 2022. Hôm đó, cô A (giấu danh tính), khi đó mới 19 tuổi đã từ chối lời đề nghị được gần gũi của người bạn trai 29 tuổi (đã yêu đương được gần 1 năm) vì đang trong ngày "đèn đỏ".

Tuy nhiên, lời từ chối này khiến người đàn ông tức giận dùng dao đe dọa cô. Vì lo sợ cho sự an toàn của mình, cô đã cố gắng tước vũ khí của anh ta.

Vụ án mới được xét xử tại Tòa án Tối cao ở Johor Bahru. Nguồn ảnh: New Straits Times

Trong lúc giằng co, con dao đã đâm nhiều nhát chí mạng vào ngực người đàn ông. Nhận thấy bạn trai bất tỉnh, A đã hoảng sợ và gọi điện cho mẹ, người đã đến cùng cha dượng của cô và sau đó báo cảnh sát. Do người bạn trai đã tử vong nên A bị bắt ngay trong đêm đó và ban đầu bị buộc tội giết người, tội danh có thể bị tử hình ở Malaysia.

Sau khi luật sư bào chữa cho cô, cáo buộc sau đó đã được bên công tố Johor giảm xuống còn tội ngộ sát, không phải tội giết người. Trong phiên xét xử mới diễn ra hôm 28/10 vừa qua, bị cáo đã được kết án 6 năm 6 tháng tù giam.

Thẩm phán Kan Weng Hin mô tả vụ án là "một bi kịch không thể đảo ngược". Ông lưu ý rằng A đã bị tổn thương rõ rệt và đã khóc trong suốt quá trình xét xử.

Ông cho biết mặc dù hành vi phạm tội đáng bị trừng phạt, tòa án cũng có nghĩa vụ xem xét độ tuổi của cô và các tình tiết dẫn đến hành vi này. "Việc từ chối chấp nhận câu trả lời 'không' trong một mối quan hệ có thể gây ra hậu quả chết người và tàn khốc", ông Kan nói thêm.

Ông Kan cũng ra lệnh bảo vệ danh tính của A để cô có cơ hội làm lại cuộc đời sau khi chấp hành án và ngăn chặn sự kỳ thị quá mức đối với cô hoặc những đứa con trong tương lai của cô. Cả bên công tố và bên bào chữa đều đã đệ đơn kháng cáo bản án.