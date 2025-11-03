Thị trưởng bị bắn 7 phát súng giữa quảng trường khi đang dự lễ "Ngày của Người chết"

Một vụ ám sát rúng động vừa xảy ra tại bang Michoacán (Mexico) khi Thị trưởng thành phố Uruapan - ông Carlos Alberto Manzo Rodríguez - bị bắn chết ngay giữa quảng trường trung tâm, trước sự chứng kiến của hàng chục người dân đang tham dự dịp lễ Ngày của Người chết.

Theo thông tin từ Công tố viên bang Carlos Torres Piña, vụ tấn công xảy ra vào tối ngày 2/11 (giờ địa phương) tại khu phố cổ của Uruapan. Ông Manzo Rodríguez bị kẻ tấn công bắn 7 phát súng và được đưa đi cấp cứu, nhưng không qua khỏi. Một ủy viên hội đồng thành phố và một vệ sĩ của ông cũng bị thương trong vụ việc.

Ảnh: Reuters

Tên hung thủ đã bị tiêu diệt tại chỗ, theo xác nhận của Bộ trưởng An ninh Liên bang Omar García Harfuch trong buổi họp báo ngày 3/11. Ông cho biết khẩu súng được sử dụng trong vụ tấn công từng liên quan đến hai vụ đấu súng giữa các băng nhóm tội phạm có tổ chức đang hoạt động tại khu vực này.

“Chúng tôi không loại trừ bất kỳ hướng điều tra nào để làm rõ hành động hèn hạ đã cướp đi mạng sống của thị trưởng,” ông García Harfuch nói.

Bang Michoacán từ lâu được coi là điểm nóng bạo lực ở Mexico, nơi các băng đảng ma túy và nhóm tội phạm có tổ chức thường xuyên đụng độ để tranh giành lãnh thổ, tuyến phân phối ma túy và các hoạt động phi pháp khác.

Sáng ngày 3/11, hàng trăm người dân Uruapan mặc đồ đen, tay giơ cao ảnh của ông Manzo Rodríguez, đã xuống đường tiễn đưa vị thị trưởng quá cố trong đám tang đầy xúc động.

Trong những tháng gần đây, ông Manzo Rodríguez từng nhiều lần công khai kêu gọi Tổng thống Sheinbaum hỗ trợ chống lại các băng nhóm tội phạm đang hoành hành ở Michoacán. Ông cũng tố cáo Thống đốc bang Alfredo Ramírez Bedolla - người thuộc đảng Morena – cùng lực lượng cảnh sát bang dính líu đến tham nhũng và bao che tội phạm.

Đi đầu đoàn tang là một người đàn ông dắt con ngựa đen của vị thị trưởng quá cố, trên yên đặt chiếc mũ cao bồi quen thuộc mà ông thường đội. Theo sau là nhóm nhạc công mariachi mặc đồ đen, cất tiếng hát tiễn biệt ông Manzo Rodríguez - người được nhiều người dân Uruapan xem là một lãnh đạo dám lên tiếng chống lại tội phạm có tổ chức.

Nguồn: Newyork Post