Con trâu màu đen giá 70 tỷ, anh nông dân vẫn "chưa ưng bán"

Tại Ấn Độ thường có những cuộc giao dịch trâu tiền tỷ. Nơi tập trung những chú trâu khủng. Điển hình, anh nông dân Arvind Jangid, ở Ấn Độ đang sở hữu trong tay một "báu vật" đó là chú trâu khổng lồ Bheem. Chú trâu này đã được anh nuôi gần 10 năm, trọng lượng lên đến 1,5 tấn.

Đáng chú ý khi con trâu nặng 1,3 tấn, anh đã đưa nó đến tham gia một hội chợ, có người hỏi mua nhưng anh vẫn không chịu bán. Bây giờ, nó đã nặng 1,5 tấn, giá cũng tăng lên. Nhiều người muốn sở hữu con trâu, song anh từ chối bán dù giá đưa ra có cao đến đâu.

Con trâu đã tham dự nhiều sự kiện và nhận được các giải thưởng.

Vào năm 2022, một người tới nhà anh Arvind Jangid rồi trả giá 240 triệu rupee (gần 70 tỷ đồng) để mua lại. Số tiền lớn nhưng anh lại từ chối. Từ trước đến nay, anh Arvind Jangid chưa bao giờ có ý định bán con trâu. Anh muốn đưa nó đến nhiều sự kiện để nâng cao nhận thức của mọi người trong bảo tồn giống trâu Murrah chuyên nuôi lấy sữa. Bheem là con trâu thuộc giống này.



Để chăm sóc con trâu khủng này chủ nhân cũng khá tốn kém. Anh Arvind Jangid chịu chi tiền để cho nó uống 25 lít sữa và ăn 1kg bơ, 1kg hạt điều và hạnh nhân mỗi ngày.

Trong các lần tham dự hội chợ khắp nơi, con trâu Bheem đã nhận nhiều giải thưởng. Nó thực sự là niềm tự hào của anh Arvind và gia đình.

Tổng chi phí nuôi con trâu này một tháng lên đến hàng vạn Rupee. Với vóc dáng của con trâu này, nhiều người đã mua lại tinh trùng của nó từ anh Arvind để nhân giống. Các con nghé sinh ra từ tinh trùng này nặng nhất lên đến 50kg và có thể tạo ra 20-30 lít sữa khi lớn lên.

Mới đây, cũng tại Ấn Độ một chú trâu trị giá 8 crore Rupee (23,7 tỷ đồng) đã trở thành tâm điểm chú ý tại Hội chợ Nông dân Toàn Ấn Độ kéo dài 3 ngày được tổ chức tại Đại học IIMT ở Meerut. Sự kiện thu hút nông dân và những người đam mê chăn nuôi từ khắp cả nước. Hội chợ kết thúc tốt đẹp với chiến thắng chung cuộc thuộc về chú trâu vĩ đại mang tên Vidhayak.

Con trâu đen tuyền khổng lồ mang tên Vidhayak thuộc về người nông dân Narendra Singh đến từ Haryana, người đã đạt giải thưởng Padma Shri và là một nhân vật nổi bật trong lĩnh vực chăn nuôi trong nhiều năm. Singh cho biết Vidhayak xứng đáng với cái tên đầy uy lực của nó, với vóc dáng cường tráng, ngoại hình ấn tượng và năng suất vượt trội. Nó thuộc giống trâu Murrah.

Cận cảnh con trâu khổng lồ có giá 23,7 tỷ đồng.

Con trâu này nổi bật với thân hình cao lớn, bộ lông đen bóng và vóc dáng vạm vỡ của con trâu khiến du khách vô cùng kinh ngạc. Đám đông chen chúc tại địa điểm này để được tận mắt chiêm ngưỡng con vật quý giá, được cho là kiếm được khoảng 60 lakh rupee (1,7 tỷ đồng) mỗi năm nhờ việc bán tinh dịch chất lượng cao.

Nông dân từ Haryana, Punjab, Delhi, Uttarakhand, Rajasthan và Madhya Pradesh đã tham gia hội chợ, mang đến những gia súc tốt nhất của họ. Tuy nhiên, Vidhayak đã vượt trội hơn tất cả, thu hút du khách từ những vùng xa xôi và thống trị mọi cuộc thi mà nó tham gia.

Nhiều người có mặt tại hội chợ thắc mắc sao những con trâu được định giá cao như vậy? Các chuyên gia giải thích rằng giá trị của những con trâu này phụ thuộc vào chất lượng và nhu cầu về tinh dịch của chúng. Trong trường hợp của Vidhayak, đây là con trâu đặc biệt, với đặc điểm di truyền vượt trội và thành tích liên tục giành giải thưởng tại các sự kiện quốc gia đã khiến nó trở thành một trong những con trâu đực giống được săn đón nhất Ấn Độ.