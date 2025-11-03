Đột kích tiệc ma tuý thác loạn của 29 người đàn ông đồng tính trong khách sạn hạng sang

Rạng sáng ngày 2/10, cảnh sát Bangkok đã bất ngờ ập vào một khách sạn sang trọng trên đường Sukhumvit, quận Watthana, bắt giữ 29 người đàn ông - gồm 28 công dân Thái Lan và 1 người Philippines - trong một bữa tiệc bị mô tả là “ngập trong ma túy và tình dục”.

Theo Bangkok Post, vụ đột kích diễn ra vào khoảng 0h30 sáng tại một khách sạn cao cấp ở Sukhumvit Soi 13, theo lệnh của Cảnh sát trưởng quốc gia Pol Gen Kittharath Punpetch, sau khi nhận được tin báo về các bữa tiệc ma túy trong giới “thượng lưu”.

Khoảng 50 cảnh sát từ nhiều đơn vị chống ma túy phối hợp tiến hành kiểm tra. Khi ập vào phòng suite, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục người đàn ông chỉ mặc đồ lót, nhiều người đang quan hệ tình dục.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 1,11 gram ma túy đá, 2 viên meth, một chai thuốc lắc dạng lỏng, 0,75 gram ketamine, 2 hộp Viagra, 30 chai amyl nitrite (hay còn gọi là poppers - chất hít kích dục phổ biến trong giới nam quan hệ đồng tính), cùng nhiều kim tiêm, dụng cụ sử dụng ma túy, bao cao su và gel bôi trơn.

Ba người đã bị khởi tố vì tàng trữ trái phép chất ma túy, trong khi 4 người khác có kết quả xét nghiệm nước tiểu dương tính với ma túy. Toàn bộ nhóm được đưa về đồn cảnh sát Lumpini để lấy lời khai và điều tra thêm.

Thiếu tướng Teeradej Thumsutee - Phó Cục trưởng Cảnh sát Đô thị Bangkok - cho biết vụ việc bị phát hiện nhờ một sĩ quan chìm “vạm vỡ, thể hình đẹp” được cài cắm vào nhóm tổ chức tiệc. “Đây là nhóm từng bị bắt trong một chiến dịch tương tự tại khu Thong Lor hồi tháng 12 năm ngoái,” ông nói.

Cảnh sát Thái Lan cũng cảnh báo rằng amyl nitrite vốn là chất dùng trong y tế, nhưng thường bị lạm dụng như một loại thuốc kích dục, đặc biệt trong các buổi tiệc của giới đồng tính nam. “Việc sử dụng poppers mà không có giám sát y tế là hành vi phạm pháp và có thể gây nguy hiểm,” ông Teeradej nhấn mạnh.

