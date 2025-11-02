Nổ lớn giữa siêu thị đông đúc, ít nhất 23 người tử vong

Vào cuối tuần lễ hội Day of the Dead, thời điểm mà mọi người cùng nhau kỷ niệm và tưởng nhớ người đã khuất, một tai nạn thương tâm đã xảy ra tại thành phố Hermosillo, thuộc bang Sonora, phía tây bắc Mexico. Một cửa hàng giảm giá ở trung tâm thành phố đã trở thành hiện trường của một vụ hỏa hoạn kinh hoàng, cướp đi sinh mạng của ít nhất 23 người và làm bị thương khoảng 12 người khác.

Hình ảnh tại hiện trường

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, phần lớn nạn nhân tử vong do hít phải khí độc trong lúc đám cháy lan rộng. Đau lòng hơn, trong số những người không qua khỏi có cả trẻ em, làm dấy lên nỗi đau trong cộng đồng và gây ra sự phẫn nộ trong dư luận.

Tổng thống Claudia Sheinbaum đã bày tỏ sự thương tiếc sâu sắc đến gia đình và người thân của các nạn nhân. Bà nhấn mạnh đã chỉ đạo các đội hỗ trợ đến hỗ trợ cho gia đình nạn nhân và những người bị thương. Trong khi đó, thống đốc bang Sonora, Alfonso Durazo, thông báo trên mạng xã hội rằng ông đã yêu cầu một cuộc điều tra toàn diện và minh bạch để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Các kỹ thuật viên pháp y đã tiến hành công việc tại hiện trường, nơi xảy ra thảm kịch. Trong khi đó, Tổ chức Chữ Thập Đỏ Sonora cho biết họ đã huy động 40 nhân viên cùng với 10 xe cứu thương tham gia vào công tác cứu hộ, thực hiện tổng cộng sáu chuyến chở nạn nhân đến bệnh viện.

Mặc dù nguyên nhân gây ra đám cháy đã được dập tắt vẫn chưa được làm sáng tỏ, một số phương tiện truyền thông địa phương đã đưa ra giả thuyết về một sự cố trục trặc điện. Tuy nhiên, các quan chức thành phố đã khẳng định rằng cửa hàng, thuộc chuỗi cửa hàng giảm giá phổ biến Waldo's, không phải là mục tiêu của bất kỳ hành động tấn công nào.

Trưởng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy của thành phố thông báo rằng việc điều tra vẫn đang tiếp tục để xác định liệu có sự nổ nào diễn ra hay không. Trong khi đó, công tác cứu hộ và hỗ trợ nạn nhân vẫn đang được tiến hành khẩn trương.

Nguồn: Reuters