Phòng trọ bốc cháy, lộ ra cảnh tượng ám ảnh bên trong

Tối 30/10, tại thành phố Đài Trung (Đài Loan, Trung Quốc) đã xảy ra một vụ hỏa hoạn trong khu nhà trọ. Ngọn lửa bất ngờ bùng lên từ một căn hộ nhỏ, khiến nhiều người thuê phòng hoảng hốt tháo chạy ra ngoài. Khi lực lượng cứu hỏa vào kiểm tra hiện trường, họ phát hiện một khung cảnh ngổn ngang và khó tin: rác chất thành từng đống lớn, gần như lấp kín toàn bộ căn phòng.

Theo Sở Cứu hỏa thành phố Đài Trung, đám cháy bùng phát vào khoảng 20h tối 30/10 tại một tòa nhà 7 tầng. Nhận được tin báo có khói và ánh lửa bốc lên, cơ quan chức năng đã nhanh chóng điều động 9 xe cứu hỏa cùng 20 nhân viên đến hiện trường.

Rất may, khi lực lượng cứu hỏa đến nơi, đám cháy đã được khống chế. Người thuê phòng cho biết ngọn lửa xuất phát từ thùng rác trong phòng tắm và anh ta đã tự dập lửa trước khi lực lượng chức năng đến. Toàn bộ cư dân trong tòa nhà đã tự di tản an toàn, không có ai bị thương hoặc mắc kẹt.

Tuy nhiên, điều khiến lực lượng chức năng choáng váng là cảnh tượng bên trong căn phòng. Theo hình ảnh ghi lại, rác thải được nhét trong hàng chục túi ni-lông, chất chồng lên nhau thành “núi rác” ngay cạnh giường, đến mức che lấp toàn bộ khu vực ngủ nghỉ. Không còn chỗ trống để đứng, thậm chí trên mặt tủ lạnh cũng phủ đầy vỏ bao thuốc lá.

Tại khu vực được cho là điểm bốc cháy - phòng tắm, hiện trường còn khoảng 60 vỏ hộp thuốc lá cùng vô số mẩu thuốc đã hút dở, cùng giấy vệ sinh vương vãi khắp nơi. Giới chức nghi ngờ nguyên nhân vụ cháy là tàn thuốc chưa tắt hẳn làm bén lửa vào giấy vệ sinh, gây cháy thùng rác.

Ông Lâm Dần Lợi, trưởng thôn, cho biết người thuê phòng là một nam thanh niên trẻ, sống một mình và làm ca đêm. Do làm việc muộn, anh này thường không có thời gian dọn dẹp, để rác tích tụ lâu ngày đến mức đầy kín căn phòng. Khi vụ cháy xảy ra, có thể do hoảng loạn, anh không kịp báo tin; chính các phòng bên cạnh thấy khói mới gọi điện báo cảnh sát.

Hiện Cảnh sát cho biết vẫn đang phối hợp với lực lượng cứu hỏa để xác minh nguyên nhân cụ thể. Cơ quan chức năng sẽ chỉ kết luận có hay không hành vi phạm pháp sau khi hoàn tất giám định hiện trường và điều tra nguồn cháy, bao gồm khả năng vi phạm tội “gây cháy nổ” do bất cẩn hoặc cố ý phóng hỏa.

