1 Hoàng tử Anh vừa bị tước bỏ danh hiệu

Ngày 30/10, Cung điện Buckingham thông báo Hoàng tử Andrew sẽ bị tước bỏ mọi tước hiệu hoàng gia và sẽ chuyển ra khỏi nhà riêng là dinh thự Royal Lodge ở Windsor.

Cung điện cho biết, Vua Charles đã khởi xướng "một quy trình chính thức nhằm tước bỏ danh hiệu, tước hiệu và vinh dự của Hoàng tử Andrew", người hiện sẽ được gọi là Andrew Mountbatten Windsor.

Quy trình tước bỏ áp dụng cho các tước hiệu Hoàng tử, Công tước xứ York, Bá tước xứ Inverness, Nam tước Killyleagh và danh hiệu Hoàng thân. Các danh hiệu bị ảnh hưởng bao gồm Huân chương Garter của Andrew và Huân chương Đại Thập tự của Huân chương Hoàng gia Victoria. Ông đã ngừng sử dụng danh hiệu HRH (danh xưng Điện hạ) vào năm 2022 nhưng danh hiệu này vẫn chưa bị chính thức tước bỏ.

Andrew là con thứ 3 của cố Nữ hoàng Elizabeth

Truyền thông Anh cho biết nhà vua đã nhận được sự ủng hộ của Thân vương William trong quyết định này và Andrew không phản đối quá trình này.

Quyết định này được đưa ra sau khi hoàng gia lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng đến danh tiếng của chế độ quân chủ do truyền thông và dư luận liên tục đề cập đến tình bạn của Andrew với Jeffrey Epstein, kẻ phạm tội tình dục trẻ em quá cố. Một trong những nạn nhân của Epstein, Virginia Giuffre đã tố cáo bị cựu hoàng tử tấn công tình dục trong nhiều năm qua.

Tháng 10, hồi ký sau khi mất của Giuffre, người đã tự tử vào tháng 4 vừa qua đã được xuất bản. Trong cuốn sách, cô khẳng định hoàng tử "tin rằng quan hệ tình dục với tôi là quyền bẩm sinh của ông ta".

Andrew luôn phủ nhận cáo buộc đã quan hệ tình dục với Giuffre khi cô 17 tuổi và đã giải quyết một vụ kiện dân sự với cô với số tiền được cho là 12 triệu bảng Anh mà không thừa nhận bất kỳ trách nhiệm nào.

Ảnh chụp Andrew và nạn nhân Virginia Giuffre

Gia đình Giuffre cho biết sau tin tức Andrew bị tước bỏ danh hiệu: "hôm nay, cô ấy tuyên bố chiến thắng" và rằng cô ấy đã "hạ bệ một hoàng tử Anh bằng sự thật và lòng dũng cảm phi thường của mình".

Cụ thể, Cung điện Buckingham ra thông cáo: “Hoàng tử Andrew từ nay sẽ được gọi là Andrew Mountbatten Windsor. Cho đến nay, hợp đồng thuê Royal Lodge đã mang lại cho ông sự bảo vệ pháp lý để tiếp tục cư trú. Thông báo chính thức đã được gửi về việc chấm dứt hợp đồng thuê và ông sẽ chuyển đến nơi ở tư nhân thay thế. Những quyết định này được coi là cần thiết, bất chấp việc ông vẫn tiếp tục phủ nhận các cáo buộc chống lại mình.

“Nhà vua, vương hậu muốn khẳng định rằng suy nghĩ và sự đồng cảm sâu sắc nhất của họ đã và sẽ luôn hướng về các nạn nhân và những người sống sót sau mọi hình thức lạm dụng.”

Royal Lodge – hay cung điện mini 30 phòng bị vướng vào vụ bê bối

Người ta cho rằng Andrew sẽ chuyển đến một bất động sản tại khu điền trang tư nhân Sandringham ở Norfolk, được nhà vua tài trợ riêng.

Vợ cũ của ông, Sarah Ferguson, cũng sẽ chuyển ra khỏi Royal Lodge và tự sắp xếp nơi ở của mình.

Thông báo chính thức về việc từ bỏ hợp đồng thuê đã được đưa ra vào thứ Năm, và được biết việc Andrew chuyển đến Sandringham sẽ diễn ra "sớm nhất có thể". Ông sẽ nhận được một khoản trợ cấp riêng từ nhà vua, còn bất kỳ nguồn thu nhập nào khác sẽ do cựu công tước quyết định.

Là con gái của con trai một vị vua, Công chúa Beatrice và Công chúa Eugenie - 2 con gái của Andrew vẫn giữ nguyên tước hiệu của mình theo giấy phép của Vua George V năm 1917.

Quyết định gây chấn động nước Anh

Trước đó, Hoàng gia đã thông báo vào ngày 17/10 rằng Andrew sẽ tự nguyện ngừng sử dụng danh hiệu Công tước xứ York và từ bỏ danh hiệu Hiệp sĩ Đại Thập tự của Huân chương Hoàng gia Victoria và Hiệp sĩ Hoàng gia Đồng hành của Huân chương Cao quý nhất Garter.

Tuy nhiên, các nghị sĩ đã tiếp tục kêu gọi chính thức tước bỏ các danh hiệu của Andrew. Tuần này, Ủy ban Tài chính Công đã viết thư cho Bộ Tài chính và Hoàng gia để yêu cầu cung cấp thêm thông tin về hoàn cảnh cư trú của ông tại Royal Lodge 30 phòng và lý do tại sao ông chỉ phải trả một khoản tiền thuê nhà rất nhỏ.

Mặc dù công quốc có thể bị bãi bỏ thông qua một đạo luật của quốc hội, nhưng người ta hiểu rằng Vua Charles không muốn ngăn cản quốc hội tập trung vào các vấn đề cấp bách của quốc gia.

Công tước xứ York là một tước vị quý tộc. Nhà vua đang gửi lệnh của hoàng gia đến Đại Chưởng ấn để đảm bảo việc xóa tên công tước khỏi danh sách quý tộc, cũng như tước hiệu Hoàng thân và tước hiệu Điện hạ. Các tước hiệu phụ Inverness và Killyleagh cũng bị ảnh hưởng tương tự.

Vua Charles và em trai

Động thái này được cho là đã diễn ra sau khi tham vấn với các cơ quan chính phủ có liên quan. Chính phủ ủng hộ quyết định này.

Lãnh đạo đảng Bảo thủ, Kemi Badenoch, cho biết nhà vua hẳn phải "rất khó khăn" khi thực hiện các biện pháp chống lại anh chị em mình, nhưng công chúng không nên dung túng cho các cáo buộc lạm dụng tình dục.

Bộ trưởng Văn hóa Lisa Nandy phát biểu với BBC Question Time rằng việc tước bỏ danh hiệu của Andrew là một "bước đi thực sự dũng cảm, quan trọng và đúng đắn" của nhà vua, đồng thời gửi đi một "thông điệp mạnh mẽ" tới các nạn nhân bị lạm dụng tình dục.

Nghị sĩ đảng Dân chủ Suhas Subramanyam, người trước đây đã kêu gọi Andrew ra làm chứng trước một ủy ban của Quốc hội Hoa Kỳ về mối liên hệ của ông với Epstein và Maxwell, đã thúc giục Andrew đưa ra bằng chứng.

Ông nói: “Rõ ràng Hoàng tử Andrew có thông tin về tội ác của Epstein và ông ấy phải làm nhiều hơn là chỉ từ bỏ danh hiệu hoặc trốn tránh sự chú ý của công chúng. Ông ấy có trách nhiệm với các nạn nhân, chia sẻ mọi thông tin ông ấy biết về hoạt động tội phạm của Epstein và ra trước ủy ban giám sát.”

“Dù sao đi nữa, chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi các hồ sơ và mọi bằng chứng, bất kể thủ phạm có giàu có và quyền lực đến đâu.”

Nguồn: The Guardian