Lễ trưởng thành của Hoàng tử Nhật Bản - người gánh trên vai vận mệnh của hoàng gia lâu đời nhất thế giới

Hoàng tử Hisahito, cháu trai của Nhật hoàng Naruhito, vừa bước sang tuổi trưởng thành với một buổi lễ long trọng tại Hoàng cung Tokyo (Nhật Bản). Trong buổi lễ, Hoàng tử đã nhận mũ miện làm bằng lụa đen và sơn mài, đánh dấu sự khởi đầu của cuộc sống trưởng thành trong hoàng tộc. Hoàng tử Hisahito (19 tuổi) phát biểu: "Tôi rất cảm ơn vì đã trao tặng mũ miện cho tôi trong lễ trưởng thành hôm nay. Tôi sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình, ý thức được trách nhiệm của một thành viên trưởng thành trong hoàng gia."

Buổi lễ trưởng thành của Hoàng tử Hisahito

Vị trí thứ hai trong danh sách kế vị ngai vàng, sau cha mình, đã được tái khẳng định thông qua buổi lễ được tổ chức đúng vào sinh nhật lần thứ 19 của Hoàng tử Hisahito. Dù Nhật hoàng Naruhito có con gái là Công chúa Aiko (23 tuổi), nhưng cô đã bị gạt ra ngoài cuộc đua kế vị bởi quy tắc chỉ nhường ngôi cho nam giới. Theo truyền thuyết, dòng dõi hoàng tộc Nhật Bản đã kéo dài 2.600 năm và chỉ có nam giới mới được kế vị. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy sự ủng hộ cao của công chúng đối với việc phụ nữ lên ngôi.

Các hình ảnh trong buổi lễ

Nhật Bản đã tranh luận về vấn đề kế vị hoàng gia trong nhiều thập kỷ. Năm 2005, một hội đồng chính phủ đã đề xuất cho phép con cả kế vị bất kể giới tính. Đề xuất này dường như đã mở đường cho Công chúa Aiko lên ngôi, nhưng sự ra đời của Hoàng tử Hisahito vào năm sau đó đã khiến cuộc tranh luận lắng xuống. Bên cạnh đó, quy định các công chúa sẽ rời khỏi hoàng gia, không tham gia nghĩa vụ hoàng gia nữa cũng khiến hoàng gia Nhật rơi vào khủng hoảng thiếu người.

Một đề xuất hiện đại hóa đã được đưa ra, cho phép các công chúa tiếp tục thực hiện nhiệm vụ công cộng sau khi kết hôn, thay vì phải rời khỏi hoàng tộc. Trong khi đó, những người bảo thủ lại đang thúc đẩy việc đưa những người họ hàng xa trở lại hoàng tộc.

Hoàng tử Hisahito chia sẻ rằng anh "chưa suy nghĩ sâu sắc" về chuyện hôn nhân của mình, một vấn đề có thể sẽ gặp nhiều thách thức.

Là sinh viên năm nhất tại Đại học Tsukuba gần Tokyo, Hoàng tử Hisahito học ngành sinh học và thích chơi cầu lông. Anh đặc biệt yêu thích chuồn chuồn và là đồng tác giả của một bài báo học thuật về cuộc khảo sát côn trùng tại khu điền trang Akasaka của gia đình mình ở Tokyo.

Trong cuộc họp báo đầu tay vào tháng 3, hoàng tử cho biết anh hy vọng sẽ tập trung nghiên cứu vào chuồn chuồn và các loài côn trùng khác, bao gồm cả các phương pháp bảo vệ quần thể côn trùng ở khu vực thành thị.

Hoàng tử Hisahito sinh ngày 6 tháng 9 năm 2006, là con trai duy nhất của Thái tử Akishino, người thừa kế ngai vàng, và vợ ông, Thái tử phi Kiko. Anh có hai chị gái, Công chúa Kako nổi tiếng và cựu Công chúa Mako, người đã từ bỏ tước hiệu hoàng gia sau khi kết hôn với một người không phải là thành viên hoàng gia.

Nghi lễ trưởng thành của Hoàng tử Hisahito diễn ra một năm sau khi anh tròn 18 tuổi, chính thức trở thành người trưởng thành hợp pháp, vì anh muốn tập trung vào kỳ thi tuyển sinh đại học.

Nguồn: The Guardian