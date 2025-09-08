Cả thế giới vừa đón chào Trăng máu và nguyệt thực: Khi những khoảnh khắc vô thực nhất trở thành thật

Có thể nhìn thấy từ Úc, xuyên qua châu Á, đến Tây Âu, một mặt trăng máu đã làm say đắm những người yêu thiên văn. Hiện tượng kỳ diệu này xảy ra khi Trái Đất che khuất Mặt Trăng khỏi ánh sáng Mặt Trời trực tiếp, khiến Mặt Trăng có màu đỏ.

Dưới đây là những bức hình đep nhất về Trăng máu trên khắp thế giới vào đêm ngày 7/9:

Mặt trăng tỏa sáng đỏ rực phía sau bức tượng đại bàng bằng kim loại trên cầu Oberbaumbruecke trong hiện tượng nguyệt thực vào ngày 07 tháng 9 năm 2025 tại Berlin, Đức (Ảnh: Getty)

Trăng máu được nhìn thấy trên mái cổng Yongdingmen, Bắc Kinh, Trung Quốc (Ảnh: Reuters)

Một người đàn ông đang điều chỉnh kính viễn vọng để nhìn rõ hơn ở Jakarta, Indonesia (Ảnh: Reuters)

Trăng máu mọc trên Điện Kremlin ở Moscow, Nga (Ảnh: EPA)

Mặt trăng trên mái vòm của nhà thờ Chính thống giáo Nga Thánh Andrew ở Episkopeio, Síp (Ảnh: Reuters)

Trăng máu mọc phía sau bức tượng Athena ở Athens, Hy Lạp (Ảnh: Getty)

Nhật thực một phần được nhìn thấy trên sông Thames và Greenwich, London, Anh (Ảnh: Almay)

Mặt trăng phía sau cỗ xe ngựa trên đỉnh Khải Hoàn Môn của tòa nhà Bộ Tổng tham mưu ở St Petersburg, Nga (Ảnh: Getty)

Trăng máu nhìn thấy trên trung tâm thành phố Prague, Cộng hòa Séc (Ảnh: EPA)

Nguyệt thực một phần đi qua các cột của đền thờ Apollo tại thành phố cổ Side ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: Getty)

Trăng máu được chụp ở Sydney, Úc. (Ảnh: Getty)

Nguồn: The Guardian