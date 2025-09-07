Người đàn ông bị cá mập cắn chết khi đang lướt sóng

Đây là vụ tử vong đầu tiên do cá mập tại khu vực này trong hơn 3 năm rưỡi qua, buộc nhiều bãi biển phải tạm thời đóng cửa.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân (chưa được công bố danh tính) bị cá mập tấn công khi đang lướt sóng cùng bạn bè, cách bờ khoảng 100m tại bãi biển Long Reef, phía Bắc Sydney, vào khoảng 10h sáng.

Những người lướt sóng khác đã nhanh chóng đưa nạn nhân vào bờ, song do mất máu quá nhiều, người đàn ông không qua khỏi và tử vong ngay tại hiện trường. "Anh ấy đã chịu những chấn thương nghiêm trọng và không thể hồi phục" cảnh sát trưởng John Duncan thuộc đơn vị Northern Beaches của Sydney chia sẻ tại cuộc họp báo.

Nạn nhân được biết là một người lướt sóng giàu kinh nghiệm, đã có vợ và một con gái nhỏ. Cảnh sát cũng thu giữ hai mảnh ván lướt sóng để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vẫn chưa xác định được loài cá mập nào gây ra vụ tấn công. Chính quyền địa phương cho biết, lực lượng cứu hộ đang tuần tra trên mô tô nước nhằm giám sát khu vực, trong khi nhiều bãi biển lân cận bị phong tỏa để đảm bảo an toàn.

Đây là vụ tử vong đầu tiên do cá mập ở Sydney kể từ tháng 2/2022, khi một người bơi bị sát hại, đánh dấu lần đầu tiên thành phố ghi nhận trường hợp tử vong vì cá mập kể từ năm 1963.

Theo dữ liệu từ Cơ quan quản lý động vật hoang dã thuộc Vườn thú Taronga (Sydney), năm 2025 đến nay đã có 3 vụ tử vong vì cá mập tại Australia. Gần đây nhất, vào tháng 3, một người lướt sóng thiệt mạng khi bị cá mập tấn công ở vùng biển nông, hẻo lánh thuộc bang Tây Australia.

Nguồn: Reuters