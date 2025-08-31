Bắt được cá mập màu cam cực hiếm ngoài khơi Costa Rica

(Ảnh: WP)

Garvin Watson - hướng dẫn viên câu cá Mỹ - đã câu được con cá mập màu cam cực hiếm, được giới khoa học xác định là trường hợp đầu tiên trên thế giới.

Watson cho hay anh đang đi câu cùng bạn ở ven biển Caribe thuộc Costa Rica hồi tháng 8/2024 và phát hiện cá cắn câu. Họ cố gắng kéo con cá lớn lên trong 30 phút, rồi bất ngờ khi phát hiện ánh sáng màu cam dưới nước.

Con cá mập dài hơn 1,8 m. Các nhà nghiên cứu cũng nhanh chóng nhận ra đây có thể là trường hợp đầu tiên được ghi nhận về việc phát hiện cá mập màu cam.

Anh Watson đã đăng ảnh con vật lên mạng xã hội khiến nhiều người sửng sốt. Giới nghiên cứu nhận định đây có thể là trường hợp ghi nhận cá mập màu cam đầu tiên trên thế giới. Họ kết luận rằng sắc tố kỳ lạ của con cá mập có thể là kết quả của hai tình trạng di truyền hiếm gặp xảy ra cùng một lúc - bạch tạng và vàng da.

Hình ảnh con cá mập màu cam hiếm gặp (Ảnh: Gizmodo)

Cụ thể, trong nghiên cứu mới công bố, ông Daniel Arauz Naranjo - nhà sinh vật học biển, Giám đốc Trung tâm Cứu hộ sinh vật biển nguy cấp của Costa Rica - và các đồng nghiệp đã đưa ra kết luận. Theo dó, sắc tố bất thường của con cá mập miệng bản lề với màu da cam trên thân và đôi mắt trắng đục có thể là kết quả của hai tình trạng di truyền hiếm gặp xảy ra cùng lúc là chứng bạch tạng và chứng hoàng sắc.

Con cá mập mắc cùng lúc hai chứng di truyền này được xem là cực kỳ hiếm bởi chúng khiến cá mập trở nên nổi bật và dễ trở thành con mồi. Cá mập miệng bản lề thường có màu nâu để dễ dàng ngụy trang dưới đáy biển và né tránh mối đe dọa.

Ông Naranjo cho rằng làn nước đục ở vùng biển này đã giúp con vật sống sót khi còn non. "Nó thật may mắn khi sống trong môi trường này và không gặp phải bất kỳ con cá mập lớn nào khác" - ông nói.

Sau khi bắt được, "cần thủ" Watson đã thả con cá mập màu cam. Tung tích của nó hiện chưa được xác định.

Các nhà khoa học dự định lặn xuống vùng biển Costa Rica vào năm 2026 để tìm con cá, nghiên cứu điều kiện nào trong môi trường ảnh hưởng đến màu sắc kỳ lạ của nó.

Trước khi thả, anh Watson đã hôn lên mặt lưng thô ráp như giấy nhám của con vật. "Cảm ơn mày vì đã khiến chuyến đi câu thành trải nghiệm thú vị. Cảm ơn mày vì đã xuất hiện đúng lúc cạnh thuyền" - anh kể những lời đã nói với con cá mập màu cam.