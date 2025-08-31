Tỷ lệ sinh ở Nhật Bản xuống mức thấp kỷ lục trong nửa đầu năm 2025

(Ảnh: Getty)

Một cuộc khảo sát của chính phủ Nhật Bản cho thấy nước này có số ca sinh thấp kỷ lục trong nửa đầu năm nay.

Theo một báo cáo sơ bộ, tỷ lệ sinh ở Nhật Bản từ tháng 1 đến tháng 6 - bao gồm cả trẻ sơ sinh của công dân nước ngoài đang sinh sống tại Nhật Bản và của công dân Nhật Bản đang sống ở nước ngoài - đã giảm xuống dưới 400.000 trẻ trong năm thứ tư liên tiếp.

Theo dữ liệu được công bố vào tháng 6, số trẻ sơ sinh Nhật Bản được sinh ra tại nước này vào năm 2024 đã giảm xuống dưới 700.000 trẻ - mức thấp lần đầu tiên được ghi nhận, ở mức 686.061 trẻ. Con số này cho cả năm 2025 có thể sẽ giảm xuống mức thấp kỷ lục nếu số ca sinh trong nửa cuối năm giảm với tốc độ tương tự như nửa đầu năm.

Con số này đã có xu hướng giảm dần kể từ khoảng năm 1975 - xuống dưới 1 triệu vào năm 2016, 900.000 vào năm 2019 và 800.000 trong năm 2022.

(Ảnh: The Asahi Shimbun)

Trong khi đó, báo cáo sơ bộ cho biết số lượng các cuộc hôn nhân trong tháng 1 đến tháng 6 năm nay đã giảm 4% so với cùng kỳ năm 2024, xuống còn 238.561 sau khi ghi nhận mức tăng đầu tiên trong 2 năm vào năm 2023. Số vụ ly hôn giảm 4,1%, xuống còn 93.755 vụ.

Số ca tử vong tăng 24.999, lên 836.818 người, đưa mức suy giảm dân số tự nhiên của Nhật Bản - hay số ca tử vong trừ đi số ca sinh - lên mức kỷ lục 497.538.

Bộ Y tế Nhật Bản cảnh báo rằng dân số trẻ của nước này đang giảm dần và người dân có xu hướng kết hôn, sinh con muộn hơn, khiến tỷ lệ sinh của nước này tiếp tục giảm. Bộ Y tế Nhật Bản cho biết sẽ tiếp tục hợp tác với các cơ quan chính phủ khác để giải quyết tình trạng tỷ lệ sinh đang giảm ở nước này.