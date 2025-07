Tỷ lệ sinh tại Hàn Quốc tăng kỷ lục

Theo Cục Thống kê Hàn Quốc, số trẻ sơ sinh ở Hàn Quốc đã tăng trong tháng thứ 11 liên tiếp nhờ tỷ lệ kết hôn tăng và các chính sách hỗ trợ của chính phủ.

(Ảnh minh họa: The Korea Herald)

Trong 5 tháng đầu năm 2025, Hàn Quốc có tổng cộng 106.048 ca sinh, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2024. Riêng tháng 5 có 20.309 trẻ chào đời, tăng 3,8% so với cùng kỳ, đánh dấu mức tăng cao nhất trong tháng 5 kể từ năm 2011 và kéo dài chuỗi tăng trưởng theo năm lên 11 tháng liên tiếp. Tổng tỷ suất sinh (số con trung bình mà một phụ nữ dự kiến sinh trong suốt độ tuổi sinh sản) đã nhích nhẹ lên 0,75 trong tháng 5, tăng 0,02 so với cùng kỳ năm 2024.

Cục Thống kê Hàn Quốc cho rằng tỷ lệ sinh tăng là nhờ hàng loạt chính sách hỗ trợ sinh con được triển khai từ chính quyền trung ương đến địa phương. Các biện pháp này bao gồm trợ cấp nhà ở đặc biệt, khoản vay ưu đãi dành cho các gia đình có con nhỏ, cùng với các khoản trợ cấp sinh nở do chính quyền địa phương cấp.

Đáng chú ý, tất cả các tỉnh thành - trừ Gangwon - đều ghi nhận số ca sinh tăng trong giai đoạn từ tháng 1/2025 đến tháng 5/2025.

Năm 2023, chỉ duy nhất tỉnh Bắc Chungcheong ghi nhận số ca sinh tăng. Nhưng năm nay, có tới 14 trên tổng số 17 địa phương hành chính ghi nhận mức tăng trưởng.

Một quan chức Cục Thống kê Hàn Quốc cho biết mức tăng sinh này dường như có liên quan đến việc tăng số lượng cặp đôi kết hôn và tăng số phụ nữ trong độ tuổi đầu 30. Số cặp kết hôn trong tháng 5 tăng 4% so với cùng kỳ năm 2024, lên 21.761 cặp, đánh dấu tháng tăng thứ 14 liên tiếp. Đây cũng là số cặp kết hôn lớn nhất trong tháng 5 hằng năm kể từ năm 2019, khi con số này ở mức 23.045 cặp đôi.

Các nhân viên xã hội chăm sóc trẻ sơ sinh tại Nhà thờ Cộng đồng Jusarang ở phía Nam Seoul (Ảnh: AFP)

Hàn Quốc cần đạt mức tổng tỷ suất sinh 2,1 con/phụ nữ mới có thể duy trì dân số hiện tại ở mức 51 triệu người. Tuy nhiên, với tỷ lệ sinh như hiện nay, dân số nước này được dự báo sẽ giảm gần một nửa, còn khoảng 26,8 triệu người vào năm 2100 - theo Viện Đo lường và Đánh giá Y tế (IHME), Đại học Washington, Seattle.

Các chuyên gia cho rằng có nhiều nguyên nhân khiến tỷ lệ sinh tại Hàn Quốc duy trì ở mức thấp, từ chi phí nuôi con và giá bất động sản cao đến môi trường xã hội cạnh tranh khắc nghiệt khiến việc tìm kiếm công việc thu nhập tốt trở nên khó khăn. Một yếu tố then chốt khác là gánh nặng kép mà phụ nữ đi làm phải đối mặt - vừa cáng đáng việc nhà và chăm sóc con cái, vừa duy trì sự nghiệp.