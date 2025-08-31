Bán nhà để “bỏ phố về quê”, người đàn ông lãi ngay 5 tỷ đồng vẫn mất ngủ hàng đêm: “Bao năm cố gắng hoá thành công cốc”

Người đàn ông họ Tạ từ quê lên thành phố Quảng Châu (Trung Quốc) vào năm 22 tuổi, bắt đầu làm việc tại cửa hàng kinh doanh thời trang của một người chú. Ba năm sau, nhận được sự ủng hộ của người thân, Tạ vay vốn và tự khởi nghiệp với cửa hàng của riêng mình.

Người đàn ông trả hết nợ sau vài năm, tích lũy được một khoản tiết kiệm đáng kể và chuyển đổi mô hình sang kinh doanh thương mại điện tử từ sớm. Nhờ vậy, cửa hàng của Tạ có doanh thu đạt 1 triệu NDT (3,6 tỷ đồng) chỉ sau 1 năm. Năm 2009, ông mua được một căn nhà cũ rộng 130m2 với giá 800.000 NDT (gần 3 tỷ đồng).

Ảnh minh hoạ

Đến năm 2012, công việc kinh doanh của ông Tạ gặp khó khăn do sự cạnh tranh khốc liệt trên các nền tảng thương mại điện tử. Kinh doanh quần áo mà không có thương hiệu riêng, ông phải đối mặt với rủi ro hàng tồn kho và chất lượng sản phẩm. Hai vợ chồng ông đón con trai đầu lòng, chi phí sinh hoạt tăng cao khiến ông Tạ cảm thấy ngột ngạt với áp lực cuộc sống tại thành phố lớn.

Người đàn ông này quyết định bán căn nhà với giá 2,3 triệu NDT, lãi 1,5 triệu NDT (5,5 tỷ đồng) so với lúc mua. Với số tiền này, ông Tạ và gia đình dọn về quê mua căn nhà 150m2 và còn dư tiền để thuê toà nhà 4 tầng làm văn phòng kiêm kho hàng.

Ban đầu, ông Tạ kỳ vọng việc kinh doanh trực tuyến sẽ hiệu quả hơn nhờ chi phí kho bãi và nhân sự thấp. Tuy nhiên, thực tế là chi phí vận chuyển đến tay khách hàng lại tăng, thời gian vận chuyển làm giảm khả năng cạnh tranh với các thương hiệu tại thành phố lớn.“Trước kia, hàng hoá sẽ giao đến tay khách ngay trong ngày nhưng từ khi tôi dọn về quê, khách không hài lòng vì mất 2-3 ngày hàng mới vận chuyển xong”, ông Tạ nói.

Ảnh minh hoạ

Nhiều năm làm việc xa quê, các mối quan hệ trong gia đình, họ hàng của ông Tạ trở nên phức tạp hơn. Ông Tạ nhận thấy dù kiếm được nhiều tiền hơn khi ở thành phố nhưng bản thân ông phải bỏ ra nhiều công sức hơn để duy trì kinh doanh, đảm bảo việc vận hành trơn tru. Vợ ông lúc này đề nghị gia đình quay trở lại thành phố để thuận tiện cho việc con trai được nhận vào các trường học trọng điểm.

Năm 2021, nhà họ Tạ lại quay lại Quảng Châu. Ông Tạ phải bỏ ra 7,4 triệu NDT (27 tỷ đồng) mới đủ mua một căn hộ 140m2 tại thành phố này, trong khi nhà ở quê có diện tích tương đương chỉ bán được giá 1 triệu NDT (3,6 tỷ đồng). Số tiền này là toàn bộ lợi nhuận kinh doanh ông tích cóp nhiều năm qua.

Điều khiến người đàn ông này hối hận là căn nhà cũ ông từng bán năm 2012 giờ đã lên giá 7 triệu NDT (hơn 25 tỷ đồng). Ông Tạ chia sẻ vì tiếc tiền mà nhiều đêm ông không ngủ được.“Bao năm cố gắng làm việc chăm chỉ giờ hoá công cốc, còn không bằng việc giữ căn nhà đó và đợi nó lên giá”, doanh nhân này cho biết.

Ảnh minh hoạ

Cuối cùng, ông Tạ tự vực dậy tinh thần của bản thân, chuyển đổi mô hình kinh doanh sang các nền tảng video ngắn đang thịnh hành, tận dụng kinh nghiệm và mối quan hệ trong ngành để đẩy doanh số, giảm áp lực tồn kho. Gia đình họ Tạ cũng dần ổn định cuộc sống tại thành phố, chỉ còn về quê vào các dịp lễ quan trọng.

Doanh nhân họ Tạ khuyên mọi người nên cân nhắc kỹ các yếu tố liên quan đến công việc khi quyết định chuyển nơi ở, “bỏ phố về quê”. “Đừng đưa ra quyết định vội vàng, hãy có một thời gian ngắn sống thử tại nơi bạn muốn ở trước khi lựa chọn phương án cuối cùng. Giá trị bất động sản và cơ hội công việc, học tập cho cả gia đình cũng cần được xem xét kỹ lưỡng”, ông Tạ nói.