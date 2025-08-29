Triệt phá đường dây rửa tiền, pha trộn xăng dầu quy mô siêu khủng: Hơn 1.000 cây xăng liên can, 350 cá nhân, doanh nghiệp bị bắt giữ, phong tỏa gần 5.000 tỷ đồng

Brazil vừa khởi động chiến dịch chống tội phạm có tổ chức nhằm vào đường dây rửa tiền hàng tỷ USD do băng nhóm ma túy Primeiro Comando da Capital (PCC) cầm đầu, với mạng lưới liên quan đến kinh doanh nhiên liệu, công ty fintech và quỹ đầu tư.

Sáng 27/8, lực lượng đặc nhiệm gồm 1.400 cảnh sát đã đồng loạt khám xét tại 8 bang, thực hiện lệnh bắt giữ và tịch thu đối với 350 cá nhân, doanh nghiệp, đồng thời phong tỏa khối tài sản trị giá 1 tỷ real (200 triệu USD).

Theo điều tra, từ 2020–2024, các công ty nhập khẩu đã mua các sản phẩm dầu mỏ như naphta, diesel trị giá 10 tỷ real, sử dụng dòng tiền do PCC kiểm soát. Hơn 1.000 cây xăng tại 10 bang tham gia vào chuỗi rửa tiền, tạo ra tới 52 tỷ real giao dịch. Nhóm này còn cùng với các đơn vị pha chế, phân phối nhiên liệu thực hiện các hành vi gian lận như pha trộn nhiên nhiệu và trốn thuế.

Đây được đánh giá là chiến dịch chống tội phạm có tổ chức lớn nhất từ trước tới nay tại Brazil.

Bộ trưởng Tài chính Fernando Haddad cho biết chiến dịch nhằm “đánh sập nhà máy lọc dầu ngầm” của tội phạm. Ông nhấn mạnh đây là “chiến dịch mẫu mực khi lần đầu chạm tới tầng cao nhất của hệ thống”.

Cơ quan thuế cho biết lợi nhuận phi pháp được luân chuyển qua các công ty fintech, trong đó có một fintech hoạt động như “ngân hàng ngầm”, xử lý tới 46 tỷ real trong 4 năm. Ngoài ra, 40 quỹ đầu tư với tổng tài sản 30 tỷ real bị cho là do PCC kiểm soát, với nhiều lớp pháp nhân che giấu chủ sở hữu thật sự.

Các thực thể này đã mua lại cảng biển, 4 nhà máy ethanol, hàng trăm xe bồn và nhiều bất động sản, trang trại. Reag Capital – công ty quản lý quỹ niêm yết – xác nhận văn phòng bị khám xét, cho biết đang hợp tác với cơ quan chức năng. Cổ phiếu công ty lao dốc 17% trên sàn São Paulo. Các doanh nghiệp nhiên liệu Aster, Copape và fintech BK Bank cũng bị nêu tên trong vụ việc.

Quy mô và mức độ tinh vi của đường dây phơi bày sự trỗi dậy đáng lo ngại của các băng nhóm tội phạm ở Brazil, vốn đã thâm nhập sâu vào các lĩnh vực kinh tế hợp pháp.

Chiến dịch lần này, mang mật danh Hidden Carbon, có sự phối hợp của cảnh sát liên bang, cơ quan thuế, viện công tố São Paulo và lực lượng dân – quân sự. Song song, một cuộc điều tra khác về tội phạm nhiên liệu cũng phát hiện 23 tỷ real giao dịch bất hợp pháp và 600 triệu real rửa tiền.

Tham khảo: FT﻿