Ngư dân lần đầu câu được cá mập màu cam kỳ lạ với đôi mắt trắng ma quái

Theo nhóm nghiên cứu từ Đại học Liên bang Rio Grande (Brazil), con cá mập này dài 1,8 mét và mang những đặc điểm đặc trưng của chứng xanthism, một tình trạng sắc tố hiếm gặp gây ra màu vàng hoặc vàng kim trên cơ thể động vật. Điều đáng chú ý là hiện tượng này chưa từng được ghi nhận ở các loài cá sụn, bao gồm cá mập, cá đuối và cá đuối gai độc, tại vùng Caribe trước đây.

Lần đầu câu được cá mập màu cam kỳ lạ. (Nguồn: ParisminaDomusDei/Facebook)

Ngoài màu cam lạ thường, con cá mập còn có đôi mắt trắng nổi bật, một dấu hiệu cho thấy nó cũng mang đặc điểm của chứng bạch tạng. Các nhà khoa học nhận định, việc cá mập này sống sót đến tuổi trưởng thành với cả hai tình trạng sắc tố bất thường là điều cực kỳ hiếm hoi.

Thông thường, động vật bạch tạng và chứng Xanthism dễ trở thành mục tiêu của kẻ săn mồi do màu sắc quá nổi bật, đồng thời nhạy cảm hơn với ánh sáng mặt trời và gặp khó khăn trong việc tìm bạn tình.

Do đó, phát hiện này càng làm tăng giá trị nghiên cứu về khả năng sinh tồn và tính đa dạng di truyền trong quần thể cá mập y tá tại Caribe.

Con cá mập với đôi mắt trắng ma quái. (Nguồn: ParisminaDomusDei/Facebook)

Các nhà sinh vật học hiện đặt câu hỏi liệu đây chỉ là hiện tượng đơn lẻ hay có thể báo hiệu một xu hướng di truyền mới trong khu vực.

Xanthism vốn được ghi nhận là cực kỳ hiếm, chủ yếu ở cá nước ngọt như cá bảy màu, cá vàng, một số loài chim như vẹt, chim hoàng yến, hay ở bò sát như rắn và thằn lằn.

Con cá mập cam hiếm có này được phát hiện trong một chuyến câu cá thể thao ngoài khơi bờ biển Costa Rica, và ngay lập tức đã trở thành tâm điểm chú ý của giới khoa học cũng như cộng đồng yêu thích sinh vật biển.