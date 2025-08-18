Đang giăng lưới đánh cá, ngư dân phát hiện bí mật đáng sợ ở bãi rác

Samrarn Yokyong, 56 tuổi, đang giăng lưới đánh cá ở một con kênh thì một người gọi ông lại để quan sát con chó kéo chiếc túi khả nghi từ đống rác gần đó ở Samut Prakan, Thái Lan, vào vào ngày 12/8.

Hai người đã kiểm tra chiếc túi chứa có mùi hôi thối và vô cùng sốc khi phát hiện ra một nửa hộp sọ và hơn 10 mảnh xương bên trong. Họ đã gọi cảnh sát.

Lực lượng chức năng đã đến khu đất hoang lúc 7h. Khu vực này đã được phong tỏa để điều tra thêm.

Bãi rác nơi phát hiện ra sự việc.

Trung tá cảnh sát Sayan Phuphanna thuộc đồn cảnh sát Phra Pradaeng cho biết: "Chúng tôi đã chụp ảnh và ghi lại thông tin. Các nhà điều tra đã được cử đi để thu thập bằng chứng và tìm ra người đã vứt những bộ phận cơ thể ở khu vực này.

Những mảnh xương đã được gửi đến Viện Y học Pháp y để xác định danh tính và nguyên nhân tử vong".

Nhà chức trách tin rằng hài cốt này thuộc về một đứa trẻ khoảng 10 đến 15 tuổi.

Samrarn nói: "Con chó đã kéo lê một túi ni lông từ đống rác và nó bốc mùi kinh khủng. Khi tôi mở nó ra, tôi thấy những mảnh xương và một hộp sọ.

Ban đầu tôi nghĩ đó là nhựa thông, nhưng sau đó tôi nhận ra đó là hài cốt người thật. Tôi đã gọi cảnh sát ngay lập tức. Tôi nghĩ ai đó từ nơi khác đã bí mật vứt nó ở đây".