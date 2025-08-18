Lũ quét bất ngờ tại miền Bắc Trung Quốc, ít nhất 10 người thiệt mạng

(Ảnh: Anadolu)

Thảm họa xảy ra trong bối cảnh gió mùa tiếp tục gây ra tình trạng thời tiết cực đoan trên diện rộng, đe dọa đời sống của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Theo báo cáo, vào khoảng 22h ngày 16/8 (giờ địa phương), bờ một con sông chảy qua thảo nguyên ở khu tự trị Nội Mông đã bất ngờ vỡ, cuốn trôi 13 người đang cắm trại ở ngoại ô thành phố Bayannur - trung tâm nông nghiệp quan trọng của Trung Quốc. Lực lượng cứu hộ hơn 700 người đã được triển khai khẩn cấp. Đến nay, 1 người đã được cứu sống, song công tác tìm kiếm những người mất tích vẫn đang tiếp tục.

Trong nhiều tuần qua, Trung Quốc phải hứng chịu mưa lớn bất thường do gió mùa bị "mắc kẹt" giữa các khu vực phía Bắc và phía Nam. Các chuyên gia khí tượng cho rằng hiện tượng này có liên quan chặt chẽ đến biến đổi khí hậu, khiến chính quyền chịu sức ép lớn khi lũ quét liên tiếp xảy ra, hàng nghìn người buộc phải sơ tán và nguy cơ thiệt hại kinh tế lên tới hàng tỷ USD.

Bayannur vốn được coi là trung tâm sản xuất ngũ cốc, dầu thực vật và chăn nuôi cừu quy mô quốc gia, vì vậy thảm họa lần này có thể tác động trực tiếp đến nguồn cung lương thực - thực phẩm.

Huy động phương tiện xử lý bùn trên tuyến phố bị ngập do mưa lũ ở thành phố Triệu Khánh, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ngày 5/8/2025 (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Không chỉ ở Nội Mông, nhiều địa phương khác cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi thời tiết cực đoan. Tại tỉnh Hải Nam, lệnh cấm đánh bắt kéo dài 3 tháng rưỡi đã kết thúc hôm 16/8, nhưng trước đó tàu thuyền vẫn phải neo đậu do mưa lớn liên tục. Ở tỉnh Tứ Xuyên, một sự cố do thời tiết khắc nghiệt tại lễ hội bia ở thành phố Miên Trúc hôm 15/8 khiến 2 người chết và 3 người bị thương sau khi giàn giáo đổ sập.

Thảm họa lũ ở Nội Mông diễn ra chỉ vài tuần sau trận mưa kỷ lục ở thủ đô Bắc Kinh, khiến ít nhất 44 người thiệt mạng và hơn 70.000 cư dân phải sơ tán. Để đối phó, chính phủ Trung Quốc tuần trước đã công bố gói cứu trợ mới trị giá 430 triệu Nhân dân tệ (tương đương gần 60 triệu USD), nâng tổng số tiền hỗ trợ kể từ tháng 4 lên ít nhất 5,8 tỷ Nhân dân tệ.

Cùng thời điểm, Trung tâm Khí tượng Quốc gia (NMC) phát đi cảnh báo xanh về mưa lớn tại nhiều tỉnh như Cát Lâm, Liêu Ninh, Sơn Đông, Hà Bắc, Hà Nam, Tứ Xuyên, Quảng Đông, Quảng Tây và Hải Nam. Bộ Thủy lợi và Cục Khí tượng Trung Quốc cũng đưa ra cảnh báo vàng về nguy cơ lũ quét ở Sơn Đông, Hải Nam, và cảnh báo vàng về nguy cơ sạt lở địa chất ở Hà Bắc, Sơn Tây, Sơn Đông, Vân Nam và Thiểm Tây.

Theo hệ thống cảnh báo khí tượng 4 cấp độ của Trung Quốc, màu đỏ là mức nghiêm trọng nhất, tiếp theo là cam, vàng và xanh. Các cơ quan chức năng kêu gọi chính quyền địa phương triển khai biện pháp phòng ngừa để hạn chế thiệt hại do thiên tai tiếp diễn.