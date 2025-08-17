Lũ quét, sạt lở gây thiệt hại kinh hoàng ở Pakistan, Ấn Độ

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm thi thể tại 2 ngôi làng chịu hậu quả nặng nề nhất là Pir Baba và Malik Pura của huyện Buner, nơi hầu hết người dân đã tử vong sau khi thảm họa xảy ra một ngày trước đó.

Theo hãng tin AP, chỉ trong đêm 15-8, lực lượng cứu nạn tìm thấy 63 thi thể dưới những ngôi nhà bị san phẳng vì lũ lụt hoặc sạt lở, giông lốc. Khu vực chịu hậu quả nặng nề nhất là huyện Buner thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, với khoảng 70 ngôi nhà bị cuốn phăng. Tại một số ngôi làng ở huyện này, cơ quan chức năng xác nhận hầu như không có ai sống sót.

Lũ quét do mưa lớn gây ra tại một khu dân cư ở Mingora, thị trấn chính của thung lũng Swat, Tây Bắc Pakistan hôm 15-8 Ảnh: AP

Cơ quan quản lý thiên tai tỉnh Khyber Pakhtunkhwa cho hay ít nhất 351 người thiệt mạng trong các vụ việc liên quan đến mưa lũ trong tuần này tại địa phương và vùng Gilgit-Baltistan. Pakistan năm nay đã hứng lượng mưa gió mùa cao hơn mức bình thường, gây ra lũ lụt và sạt lở đất khiến khoảng 541 người thiệt mạng kể từ ngày 26-6, theo Cơ quan Quản lý thiên tai quốc gia.

Cách đó gần 300 km, lũ lụt ở vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát cũng khiến 60 người thiệt mạng và 80 người vẫn còn mất tích. Theo trang Euronews, bi kịch xảy ra tại làng Chositi, nơi hơn 200 tín đồ Hindu đang dùng bữa tại một bếp ăn cộng đồng thì nước lũ bất ngờ tràn xuống từ trên núi hôm 14-8. Ít nhất 50 người bị thương nặng đã được điều trị tại bệnh viện trong lúc giới chức địa phương lo ngại số người mất tích còn tăng.

Những trận mưa lớn bất thường như vậy ngày càng phổ biến ở vùng Himalaya của Ấn Độ và khu vực phía Bắc Pakistan và các chuyên gia cho rằng biến đổi khí hậu là một yếu tố góp phần.