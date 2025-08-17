Từ 1/10, thêm 1 hãng hàng không đưa ra quyết định quan trọng liên quan sạc dự phòng, hàng triệu hành khách bị ảnh hưởng

Theo thông báo, Emirates cho biết các thiết bị pin sạc dự phòng sẽ không được phép sử dụng trong khoang hành khách vì có thể dẫn đến “những hậu quả nguy hiểm như cháy, nổ hoặc phát tán khí độc”.

Hãng nêu rõ: “Số lượng hành khách sử dụng pin sạc dự phòng trong những năm gần đây gia tăng đáng kể, kéo theo số vụ sự cố liên quan đến pin lithium trên các chuyến bay cũng tăng theo. Quy định mới sẽ giúp giảm thiểu rủi ro bằng cách cấm sử dụng pin sạc trong suốt chuyến bay. Việc lưu trữ pin ở các vị trí có thể tiếp cận trong cabin cho phép tiếp viên nhanh chóng xử lý và dập tắt nếu có sự cố cháy xảy ra.”

Trước Emirates, 12 hãng hàng không khác, chủ yếu tại châu Á đã đưa ra lệnh hạn chế hoặc cấm sử dụng tương tự, bao gồm Singapore Airlines, EVA Air, Thai Airways, AirAsia, Air Busan, China Airlines, Korean Air, Cathay Pacific, Hong Kong Airlines, Tigerair, Starlux và Asiana Airlines.

Trong khi đó, Cơ quan Hàng không Dân dụng Vương quốc Anh (UK Civil Aviation Authority – CAA) vẫn duy trì hướng dẫn cho phép hành khách mang theo pin lithium-ion rời (bao gồm cả pin sạc dự phòng) có dung lượng từ 100 Wh đến tối đa 160 Wh trong hành lý xách tay cho mục đích cá nhân.

Ông Glenn Bradley, Giám đốc điều hành bay của CAA, cảnh báo: “Pin lithium được sử dụng cho rất nhiều thiết bị, từ thuốc lá điện tử, điện thoại, máy ảnh cho đến pin sạc dự phòng. Nếu pin bị hỏng hoặc gặp sự cố, chúng có thể bốc cháy dữ dội và rất khó dập tắt, dù ở trong cabin hay khoang hành lý. Pin lithium cần được mang trong hành lý xách tay, pin sạc dự phòng và pin rời phải được tắt hoàn toàn, không để ở chế độ chờ.”

Quy định mới từ Emirates được đánh giá sẽ tác động lớn tới thói quen di chuyển của nhiều hành khách, trong bối cảnh nhu cầu sử dụng pin sạc dự phòng ngày càng phổ biến.

Nguồn: Birmingham Mail, The Sun