Bệnh viện mất điện 10 phút, bệnh nhân phẫu thuật tim tử vong

Jean Dye đang trải qua một ca phẫu thuật tim tại Bệnh viện đa khoa Scunthorpe ở Scunthorpe, Anh, vào ngày 7/9/2024 thì sự cố mất điện xảy ra giữa ca phẫu thuật, BBC đưa tin tuần này, trích dẫn kết quả từ cuộc điều tra của cảnh sát điều tra mới công bố.

Theo cuộc điều tra, các bác sĩ chuẩn bị đặt stent tim vào động mạch của Dye thì mất điện khiến các bác sĩ phẫu thuật "có ít cơ hội để thực hiện biện pháp điều trị cần thiết".

Người phụ nữ 77 tuổi tử vong trong quá trình phẫu thuật tim. Ảnh minh họa.

Báo cáo cho biết mạch Tắt nguồn khẩn cấp đã được kích hoạt trong thời gian mất điện, làm quá tải nguồn điện dự phòng.

Theo báo cáo, các bác sĩ phẫu thuật không biết nguyên nhân gây ra sự cố mất điện và buộc phải chờ kỹ sư thiết lập lại mạch điện trong thời điểm phẫu thuật quan trọng.

Sau 10 phút dài đằng đẵng trong phòng phẫu thuật tối tăm, Dye đã tử vong do "bóc tách do can thiệp y khoa", tức là động mạch bị rách trong quá trình phẫu thuật, theo báo cáo của cảnh sát điều tra.

Theo BBC, giám định viên cho biết: "Sự chậm trễ trong việc khôi phục điện là một yếu tố quan trọng dẫn đến cái chết này".

Theo báo cáo, vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây mất điện.