Sự thật rùng mình về song trùng - những người xa lạ giống hệt nhau: Đây là lời giải thích

Song trùng, hay còn gọi là doppelgänger, là một hiện tượng lạ lùng và rùng rợn: bạn bất chợt bắt gặp một người xa lạ có gương mặt, dáng vóc, và thậm chí là cử chỉ giống hệt mình, cứ như thể đang đứng trước một bản sao. Trong văn hóa dân gian, việc nhìn thấy "bản sao" của mình thường được coi là điềm gở, báo hiệu những điều không may. Thế nhưng, khoa học hiện đại đã hé mở những bí mật đằng sau hiện tượng này, đưa ra một lời giải thích hoàn toàn hợp lý.

Do đâu mà có "bản sao" của chúng ta?

Khái niệm về song trùng có nguồn gốc từ văn hóa dân gian Đức. Doppelgänger theo tiếng Đức có nghĩa là "kẻ đi song song". Truyền thuyết kể rằng, nếu bạn tình cờ nhìn thấy bản sao của mình thì đó là một điềm xấu, báo hiệu bệnh tật, hoặc thậm chí là cái chết. Một số câu chuyện nổi tiếng đã góp phần củng cố thêm nỗi sợ hãi này.

Hiện tượng song trùng đã được ghi nhận nhiều trên thế giới

Phải chăng có một thế lực siêu nhiên nào đó tạo ra những con người giống hệt nhau?

Trong khi truyền thuyết nói về ma thuật và số phận, khoa học lại chỉ ra một sự thật đơn giản hơn: hiện tượng song trùng là kết quả của sự trùng hợp ngẫu nhiên về mặt di truyền.

Một nghiên cứu đột phá được công bố trên tạp chí Cell Reports vào năm 2022 đã chứng minh điều này. Nhóm nghiên cứu do Tiến sĩ Manel Esteller, một nhà di truyền học tại Viện Nghiên cứu Bệnh Bạch cầu Josep Carreras ở Tây Ban Nha, dẫn đầu đã phân tích DNA của 32 cặp "song trùng" được tuyển chọn từ các bức ảnh của nhiếp ảnh gia người Canada, François Brunelle. Kết quả thật đáng kinh ngạc: Mặc dù không có quan hệ huyết thống, những cặp song trùng này lại có nhiều gen giống nhau hơn đáng kể so với những người ngẫu nhiên.

Theo các nhà nghiên cứu, dù chúng ta có hơn 7 tỷ người trên Trái Đất, nhưng bộ gen của loài người lại không quá đa dạng như chúng ta nghĩ. Bộ gen người chỉ chứa khoảng 20.000 đến 25.000 gen, và những gen này chỉ có một số lượng giới hạn các biến thể. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng những người có ngoại hình giống nhau cũng có nhiều đặc điểm sinh trắc học tương đồng, như chiều cao, cân nặng, cấu trúc xương mặt và thậm chí cả chỉ số BMI.

Tiến sĩ Esteller giải thích rằng bộ gen người, dù phức tạp, nhưng chỉ có một số lượng giới hạn các biến thể để tạo ra các đặc điểm khuôn mặt. Với dân số toàn cầu lên đến hàng tỷ người, khả năng hai người không liên quan có cùng một tập hợp gen để tạo nên những đặc điểm ngoại hình tương đồng là hoàn toàn có thể xảy ra.

Nói một cách đơn giản, hiện tượng song trùng không phải là một phép màu hay lời nguyền, mà chỉ là một sự trùng hợp thống kê cực kỳ hiếm gặp.

Điều này có nghĩa là, khả năng hai người không có quan hệ huyết thống vẫn có thể thừa hưởng một tập hợp gen tương tự nhau để tạo ra các đặc điểm ngoại hình giống nhau là hoàn toàn có thể xảy ra.

Gặp song trùng có phải là điềm xấu?

Từ xa xưa, người ta tin rằng nếu một người nhìn thấy song trùng của mình, đó là dấu hiệu của cái chết cận kề. Một số câu chuyện rùng rợn như của Nữ hoàng Elizabeth I đã góp phần củng cố thêm niềm tin này. Tương truyền, bà đã nhìn thấy một bản sao của chính mình đang nằm trên giường bệnh. Vài ngày sau, bà qua đời.

Tuy nhiên, dưới góc độ khoa học, việc gặp song trùng không liên quan gì đến định mệnh hay điềm xấu.

Một cặp song trùng như chị em sinh đôi

Khi bạn bất ngờ nhìn thấy một người giống mình, não bộ của bạn sẽ lập tức nhận ra sự tương đồng và tạo ra một cảm giác kinh ngạc, thậm chí là sốc. Cảm giác này hoàn toàn có thể được giải thích bằng tâm lý học, không hề có yếu tố siêu nhiên nào.

"Song trùng" không phải là một bí ẩn không lời giải, mà chỉ là một sự trùng hợp về mặt sinh học. Những tiến bộ trong khoa học đã giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cách các gen tương tác để tạo ra những đặc điểm ngoại hình độc đáo ở mỗi cá nhân. Và dù hiện tượng này có thể khiến bạn rùng mình khi bắt gặp, nó cũng cho thấy sự phức tạp và kỳ diệu của bộ gen loài người.