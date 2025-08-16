Cái bắt tay lịch sử gây sốt toàn cầu của 2 ông Trump và Putin: Chuyên gia giải mã ẩn số thú vị phía sau

Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể người Mỹ Patty Ann Wood đã đưa ra nhận định về cái bắt tay lịch sử giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho rằng đó là một cái bắt tay ấm áp.

Trong cuộc phỏng vấn với Newsweek, bà Wood cho biết cái bắt tay này mang đến sự kết hợp giữa tôn trọng, kiểm soát và thân mật.

Tổng thống Trump vui vẻ đợi Tổng thống Putin

“Khi Tổng thống Trump đứng chờ, ông mỉm cười – một dấu hiệu cho thấy [Tổng thống Mỹ] thoải mái và mong chờ sự kiện này,” bà nói. “Đó là nụ cười tự nhiên, nhỏ, hơi hạ xuống ở khóe miệng. Vai ông ngả ra sau nhiều hơn bình thường… Tất cả cho thấy sự tự tin.”

Hai ông bắt tay thân mật

Khi đối mặt trực tiếp, theo bà Wood, cánh tay ông Trump thường ôm sát cơ thể. Có lúc, ông nắm lấy khuỷu tay ông Putin và nghiêng người thì thầm. Điều này cho thấy, đây vừa là động thái kiểm soát, vừa là cử chỉ thân mật.

Bà cho biết thêm, trong quá trình bắt tay, cả hai nhà lãnh đạo duy trì giao tiếp bằng mắt và nụ cười, thể hiện sự ấm áp, vừa cân bằng giữa tôn trọng vừa khẳng định bản thân, trong khi đầu họ vẫn hướng gần về nhau.

Một chuyên gia ngôn ngữ cơ thể khác, Tiến sĩ Beth Dawson, cũng nhận thấy cả Tổng thống Trump và Tổng thống Putin đều bộc lộ sự vui mừng và chân thành trên khuôn mặt.

“[Tổng thống Putin] trông thật sự vui vẻ khi gặp [Tổng thống] Trump. Chúng tôi thấy ông bước qua đường băng, ánh mắt hướng thẳng về phía ông Trump,” bà nói.

“[Tổng thống] Putin chủ động đưa tay ra... rồi chúng ta thấy ông Trump kéo ông Putin vào không gian riêng của mình. Và điều quan trọng là ông Putin vui vẻ để [Tổng thống Mỹ] làm vậy… cho thấy giữa hai người có sự kết nối thật sự.”

“Chúng ta thấy ông Trump còn vỗ tay ông Putin,” chuyên gia Dawson nhận xét. “Đây là một cử chỉ rất mang tính biểu tượng của sự thân mật. Bởi bạn sẽ không làm vậy với đối thủ, hay với người mình không thích.”

Dawson cho rằng bản chất chung của cái bắt tay này là “sự đánh giá cao lẫn nhau”.

Tuy vậy, bà cũng chỉ ra rằng cả hai lãnh đạo vẫn thể hiện sự cảnh giác và nhu cầu tự vệ trước khi cuộc bắt tay.

“Chúng ta thấy một cử chỉ nhỏ của ông Trump: Ông kéo áo khoác lại gần một chút,” Dawson phân tích. “Ông không cài cúc áo, nhưng đây rõ ràng là một hành động mang tính tự vệ.”

“Với Tổng thống Putin, chúng ta thấy ông cũng đưa tay vào trong áo khoác, và làm điều này vài lần,” Dawson tiếp lời. “Hành động này liên quan nhiều hơn đến cảm xúc bên trong. Nó giống như một dạng bắt chéo tay trước ngực, thể hiện sự bảo vệ phần thân trên, bảo vệ trái tim theo cách khác một chút.”