Không được ra ngoài với bạn gái, cụ ông 81 tuổi đốt viện dưỡng lão

Vụ việc xảy ra vào khoảng 8h31 ngày 14/8, tại một viện dưỡng lão ở Padang Besar, Perlis, Malaysia.

Theo báo cáo của Harian Metro, Cảnh sát trưởng quận Padang Besar, Trợ lý Ủy viên Mohd Shokri Abdullah, cho biết, điều tra ban đầu cho thấy, trung tâm chăm sóc này có 20 người cao tuổi, một trong số đó được cho là đã gây ra vụ cháy.

Vụ hỏa hoạn khiến 50% kết cấu của tòa nhà bị phá hủy.

Qua kiểm tra camera giám sát tại trung tâm chăm sóc, cảnh sát phát hiện vụ cháy là do một cụ ông 81 tuổi gây ra. Nghi phạm được cho là đã phóng hỏa từ tủ bếp của trung tâm chăm sóc, khiến ngọn lửa lan sang hội trường chính, thiêu rụi một phần không gian.

Các cuộc điều tra sâu hơn sau đó cho thấy động cơ gây ra vụ hỏa hoạn là do nghi phạm không hài lòng với người quản lý trung tâm chăm sóc vì không cho ông ra ngoài mua máy trợ thính cùng bạn gái.

"Sở Cứu hỏa và Cứu nạn Perlis (JBPM) và đội pháp y từ Sở Cảnh sát Perlis đã được huy động để hỗ trợ điều tra. Con số thiệt hại vẫn đang được xác minh", ông nói thêm.

Nghi phạm đã bị giam giữ trước khi được tại ngoại, vụ án đang được điều tra theo Mục 435 của Bộ luật Hình sự.

