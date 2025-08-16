Viễn cảnh tưởng chừng chỉ có trong tương lai đã hiện hữu ngay tại quốc gia láng giềng của Việt Nam

Sáng 15/8, Trung Quốc đã khai mạc Đại hội Thể thao Robot Hình người Thế giới kéo dài ba ngày, quy tụ 280 đội từ 16 quốc gia nhằm phô diễn những tiến bộ về trí tuệ nhân tạo (AI) và robot.

Các robot đã tham gia tranh tài ở nhiều môn thể thao như điền kinh, bóng bàn, bóng đá. Bên cạnh đó cũng có các thử thách chuyên biệt dành cho robot như phân loại thuốc, xử lý vật liệu hay dọn dẹp vệ sinh. Đại hội quy tụ các đội đến từ 16 quốc gia, trong đó có Mỹ, Đức, Brazil, cùng 192 đội thuộc các trường đại học và 88 đội của doanh nghiệp, bao gồm Unitree, Fourier Intelligence và Booster Robotics của Trung Quốc.

Một robot bứt tốc trong phần thi chạy 1500 mét (Nguồn: Tingshu Wan/Reuters)

Max Polter, thành viên đội bóng đá HTWK Robots thuộc Đại học Khoa học Ứng dụng Leipzig, Đức, cho biết: “Chúng tôi đến đây để chơi và chiến thắng, nhưng cũng để nghiên cứu. Cuộc thi cho phép thử nghiệm nhiều ý tưởng mới mà nếu thất bại, chúng tôi sẽ chỉ mất trận đấu chứ không phải mất hàng triệu đô la Mỹ vào một sản phẩm lỗi.”

Vé vào cửa xem trực tiếp tại sân thi đấu ở Bắc Kinh có giá dao động từ 128 đến 580 nhân dân tệ (từ khoảng 470 nghìn đến 2,1 triệu đồng). Với số tiền này, khán giả sẽ được chứng kiến những trận tranh tài kịch tính xen lẫn khoảnh khắc hài hước: robot ngã hàng loạt khi tranh bóng, hoặc gục giữa chừng trên đường chạy 1500 mét. Dù thường xuyên bị ngã và cần sự hỗ trợ của con người để quay lại trận đấu, một số robot vẫn có thể tự đứng lên và nhận được những tràng pháo tay vang dội từ khán giả.

Các robot thi đấu trong bộ môn bóng đá (Nguồn: Tingshu Wan/Reuters)

Hai robot tranh tài trong bộ môn đấu vật (Nguồn: Tingshu Wan/Reuters)

Ban tổ chức cho biết sự kiện là cơ hội để các đội thu thập dữ liệu, phục vụ phát triển robot cho các ứng dụng thực tiễn. Chẳng hạn các trận bóng đá giúp rèn luyện khả năng phối hợp của robot - một kỹ năng hữu ích trong những công việc đòi hỏi sự hợp tác giữa nhiều bộ phận như lắp ráp trên dây chuyền sản xuất.

Trung Quốc hiện đang đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ vào lĩnh vực robot trong bối cảnh dân số già hóa và cạnh tranh công nghệ với Mỹ. Những tháng gần đây, nước này liên tiếp tổ chức các sự kiện về robot, từ hội nghị chuyên ngành đến khai trương cửa hàng bán lẻ robot hình người.

Theo báo cáo tuần trước của nhà cung cấp dịch vụ tài chính toàn cầu Morgan Stanley, số người tham dự các hội nghị robot gần đây đã tăng đột biến, cho thấy AI và robot không chỉ thu hút sự quan tâm của giới chức mà còn của đông đảo người dân Trung Quốc.

Nguồn: Reuters