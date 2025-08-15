Người dân đang ăn trưa thì bị cuốn trôi: Lũ quét kinh hoàng khiến ít nhất 56 người chết, 80 người mất tích ở Ấn Độ

Ít nhất 56 người thiệt mạng và khoảng 80 người mất tích sau trận mưa lớn bất ngờ gây lũ quét tại thị trấn Chasoti, huyện Kishtwar, thuộc vùng Kashmir, Ấn Độ sáng 14/8. Đây là thảm họa thiên nhiên thứ hai xảy ra trên dãy Himalaya chỉ trong hơn một tuần.

Theo giới chức địa phương, mưa lũ đã cuốn trôi một bếp ăn cộng đồng và một chốt an ninh được dựng lên phục vụ người hành hương trên đường đến đền Machail Mata - nơi thờ nữ thần Hindu Durga. Thời điểm xảy ra sự việc, rất đông người đang tập trung dùng bữa trưa tại đây.

Hình ảnh trận lũ được ghi lại bởi lực lượng cứu hộ (Nguồn: SuryaCommand_IA/X)

Vụ việc xảy ra chỉ hơn một tuần sau trận lũ và lở đất nghiêm trọng ở bang Uttarakhand, dãy Himalaya, khiến 4 người thiệt mạng và nhấn chìm toàn bộ một ngôi làng.

Ông Omar Abdullah, thủ hiến vùng Jammu và Kashmir, cho biết trên mạng xã hội X rằng quá trình xác minh thông tin diễn ra chậm do điều kiện khắc nghiệt.

Theo AFP, Mohammad Irshad, một quan chức cấp cao về quản lý thảm họa, cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 56 thi thể trước khi buộc phải tạm dừng vào ban đêm. Hiện vẫn còn 80 người đang mất tích. Khoảng 300 người đã được giải cứu, trong đó 50 người bị thương nặng đã được chuyển đến bệnh viện. Ông cảnh báo số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng.

Lực lượng cứu hộ đang giải cứu những người bị mắc kẹt (Nguồn: France 24)

Lực lượng cứu hộ đang giải cứu những người bị mắc kẹt (Nguồn: France 24)

Người dân ở quanh khu vực bị ảnh hưởng đang được di tản (Nguồn: ANI News)

Một số nhân chứng đã kể lại khoảnh khắc kinh hoàng. “Chúng tôi vừa nghe một tiếng nổ lớn thì mưa ào ào trút xuống. Chỉ sau hai phút, bùn đất đã dâng cao hơn một mét. Chúng tôi đã cứu được một số người, nhưng những người khác thì bị mắc kẹt,” một nạn nhân nói với hãng tin ANI News. Người khác mô tả tiếng động “như bom nổ”, khiến đám đông hoảng loạn bỏ chạy: “Mọi người bắt đầu hét lên: ‘Chạy! Chạy!’. Khi tôi bắt đầu chạy thì bị mắc kẹt trong đống đổ nát và một cột điện đổ xuống người tôi.”

Một nạn nhân chia sẻ về trải nghiệm kinh hoàng (Nguồn: ANI News)

Thảm họa xảy ra lúc 11 giờ 30 sáng (giờ địa phương). Ngay sau đó, cảnh sát, lực lượng cứu hộ và các đơn vị không quân đã được huy động đến hiện trường để tìm kiếm người mất tích.

Theo Cục Khí tượng Ấn Độ, lượng mưa tại khu vực lên tới hơn 100 mm chỉ trong vòng một giờ - mức có thể gây ra lũ quét và sạt lở nghiêm trọng ở vùng núi vào mùa mưa. Cơ quan khí tượng tại Srinagar đã cảnh báo khả năng mưa lớn tiếp tục xảy ra ở Kashmir, trong đó có Kishtwar, đồng thời khuyến cáo người dân tránh xa các khu vực có nguy cơ đổ sập, các cột điện và các cây lớn.

Nguồn: AFP, Reuters, The Guardian, ANI News