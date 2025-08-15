Sự việc xảy ra vào ngày 10/8, tại Hồ Nam, Trung Quốc và đã được camera giám sát ghi lại.

Người đàn ông này đang sửa mái một ngôi nhà ba tầng thì mất thăng bằng và rơi xuống chiếc xe sedan màu trắng đang đỗ.

Ngã khỏi mái nhà, người đàn ông rơi trúng ô tô và cái kết

Đoạn clip từ camera quan sát cho thấy người đàn ông rơi xuống từ độ cao 10 mét cùng với một chiếc xô nhựa. Người này sau đó đập đầu vào cửa sổ trời của chiếc xe ô tô.

Người đàn ông thoát chết sau khi rơi trúng chiếc xe ô tô.

Cú va chạm khiến cửa sổ trời bị vỡ và làm móp khung xe. Sau đó, anh ta ngã xuống đất, nằm nghiêng trong đau đớn.

Truyền thông địa phương đưa tin rằng người đàn ông đã được đưa đến bệnh viện để điều trị và bị gãy xương cụt. Hiện anh ta đang hồi phục sau chấn thương.

Đoạn clip sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã nhận về nhiều sự quan tâm, chú ý. Đa số người xem đều tỏ ra sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng này. Nhiều ý kiến cho rằng, người đàn ông trong clip may mắn thoát chết là nhờ chiếc xe ô tô đỗ ngay phía dưới. Nếu rơi trực tiếp xuống đất, thương tích có thể sẽ nghiêm trọng hơn.